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صحة

مأكولات تضعف المناعة وتزيد الالتهابات.. ابتعدوا عنها

Lebanon 24
26-12-2022 | 05:00
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يعد نمط الحياة غير الصحي وتناول الأغذية الضارة من الأسباب الرئيسية للالتهابات التي تضعف مناعة الجسم.

ولمواجهة ضعف المناعة ولتقليل الالتهابات، يقترح خبراء ودراسات طبية مجموعة من الأغذية التي ينبغي التخلي عنها أو تخفيض معدل تناولها:
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السكر

وفقا لدراسة أجرتها جامعة "هارفارد"، فإن استهلاك كميات كبيرة من السكر يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من الالتهابات المزمنة التي تعتبر مسببة لمجموعة من الأمراض.

الملح

تشير دراسة نشرت في مجلة "طب الأطفال" إلى أن المبالغة في إضافة الملح للأغذية التي نتناولها يؤثر على جهاز المناعة، مما قد يؤدي إلى التهاب في الأنسجة.

كذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب، تكون لديهم استجابة التهابية متزايدة عندما يكون لديهم الكثير من الملح.

ويوصي مختصون وخبراء بألا يتجاوز استهلاكنا من الملح يوميا ملعقة صغيرة، حسبما نقل موقع NDTV.
اللحوم الحمراء

تشير دراسة نشرت في مجلة "التغذية والصحة" إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة يسبب مشاكل في القلب ويزيد من نسبة الكوليسترول، ويؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة، وكلها تترافق مع الالتهابات.

المشروبات الكحولية

أكدت دراسة نشرت في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي، أن المشروبات الكحولية تتسبب في التهابات بالأمعاء، وتضعف قدرة الجسم على مقاومتها، الأمر الذي قد يقود لأمراض أخطر.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة مثل البسكويت والشوكولاتة والبيتزا على دهون غير مشبعة تزيد من نسبة الكوليسترول في الجسم، مما يؤثر على العديد من الأعضاء بما في ذلك القلب، وتزيد من فرص الإصابة بالالتهابات.
(سكاي نيوز)
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