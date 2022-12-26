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صحة
القهوة خطرة على حياة هؤلاء.. وهذا هو البديل
Lebanon 24
26-12-2022
|
16:00
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ينظر للقهوة على أنها مشروب صحي، في حال جرى استهلاكها على نحو معتدل، لكنها قد تكون ضارة للغاية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم.
وأفادت دراسة جديدة، نشرت في دورية جمعية القلب الأميركية، بأن تناول كوبين أو ثلاثة من القهوة يوميا يرتبط بخطر الموت نتيجة مشكلات في القلب، عند الذين يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.
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وارتفع خطر الموت نتيجة أمراض القلب لدى شاربي القهوة بمعدل كوبين أو أكثر يوميا بمعدل الضعفين، مقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة.
وبينما كان إدمان القهوة أكثر خطورة مع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هائل في ضغط الدم، إلا أن الاتجاه نفسه (خطر الموت) لم يحدث لدى أولئك الذين لديهم ضغط دم عادي أو مرتفع قليلا.
ودرس الباحثون وهم من اليابان، حالات 18 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40- 79 عاما.
وبحسب الدراسة، فإن تناول الشاي الأحمر بأي كمية كانت لا يترك أثرا على صحة القلب.
وهذه أول دراسة تجد رابطا بين تناول القهوة والموت بسبب أمراض القلب لدى المصابين بالارتفاع الكبير في ضغط الدم.
وقال أحد الباحثين في الدراسة إن النتائج تدعم التأكيد على أن المصابين بضغط الدم المرتفع يجب أن يمتنعوا عن الإسراف في شرب القهوة.
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