Advertisement

صحة

لا توفّر كل المغذيات... هل ينصح باتباع الحمية قليلة الكربوهيدرات؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1023463-638076868957630146.jpg
Doc-P-1023463-638076868957630146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكنك اتباع حمية غنية بالبروتين قليلة الكربوهيدرات لفترة قليلة لا تتجاوز أسابيع إذا كان هدفك إنقاص الوزن، لأنها قد لا توفر كل المغذيات التي يحتاجها الجسم.


ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، تنبغي استشارة الطبيب قبل اتباع هذا النظام الغذائي، والذي يتكون من 70% من السعرات الحرارية عن طريق البروتين، و20% من السعرات عن طريق الدهون، و10% فقط من السعرات تأتي من الكربوهيدرات.
Advertisement


وتحثّ التوصيات الغذائية في الظروف العادية على أن تأتي 45% إلى 65% من السعرات عن طريق الكربوهيدرات، وتتراوح نسبة البروتين بين 10% و35%.


وتعتبر نسبة 10% من السعرات التي يعود مصدرها إلى الكربوهيدرات منخفضة للغاية، وستكون في هذه الحالة عبارة عن حصص صغيرة من السلطة الخضراء للحصول على حد أدنى من الألياف يمنع الإمساك.


كما أن تناول 70% من السعرات عن طريق البروتين سيضع عبئاً زائداً على الكليتين، ويزيد خطر هشاشة العظام، لذلك لا ينبغي اتباع هذه الحمية لفترة طويلة، وقد تحتاج إلى بعض مكملات الفيتامينات والمعادن.


ويتكون مقترح الحمية الغنية بالبروتين من تناول 10 من بياض البيض الخالي من الصفار المطبوخ مع أوراق السبانخ، أو حصة من جبنة الماعز تبلغ حوالي 40 غراماً، في الإفطار.


في منتصف النهار تقترح الحمية 5 شرائح من الديك الرومي. أما الغداء فعلبة من التونة تعصر عليها حبة ليمون (حامض) ومعها شرائح من الفجل أو الفلفل الأخضر.


وفي وجبة ما بعد الظهيرة، تناول مقدار كوب من صدر الدجاج المشوي، وللعشاء تناول حوالي 30 غراماً من الروبيان (القريدس) المطهو على البخار، مع كوبين من البروكلي المطهو على البخار أيضاً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-12-27
02:00 | 2022-12-27
16:03 | 2022-12-26
16:00 | 2022-12-26
14:00 | 2022-12-26
11:00 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website