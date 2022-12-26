لا توفّر كل المغذيات... هل ينصح باتباع الحمية قليلة الكربوهيدرات؟

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يمكنك اتباع حمية غنية بالبروتين قليلة الكربوهيدرات لفترة قليلة لا تتجاوز أسابيع إذا كان هدفك إنقاص الوزن، لأنها قد لا توفر كل المغذيات التي يحتاجها الجسم.ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، تنبغي استشارة الطبيب قبل اتباع هذا النظام الغذائي، والذي يتكون من 70% من السعرات الحرارية عن طريق البروتين، و20% من السعرات عن طريق الدهون، و10% فقط من السعرات تأتي من الكربوهيدرات.وتحثّ التوصيات الغذائية في الظروف العادية على أن تأتي 45% إلى 65% من السعرات عن طريق الكربوهيدرات، وتتراوح نسبة البروتين بين 10% و35%.وتعتبر نسبة 10% من السعرات التي يعود مصدرها إلى الكربوهيدرات منخفضة للغاية، وستكون في هذه الحالة عبارة عن حصص صغيرة من السلطة الخضراء للحصول على حد أدنى من الألياف يمنع الإمساك.كما أن تناول 70% من السعرات عن طريق البروتين سيضع عبئاً زائداً على الكليتين، ويزيد خطر هشاشة العظام، لذلك لا ينبغي اتباع هذه الحمية لفترة طويلة، وقد تحتاج إلى بعض مكملات الفيتامينات والمعادن.ويتكون مقترح الحمية الغنية بالبروتين من تناول 10 من بياض البيض الخالي من الصفار المطبوخ مع أوراق السبانخ، أو حصة من جبنة الماعز تبلغ حوالي 40 غراماً، في الإفطار.في منتصف النهار تقترح الحمية 5 شرائح من الديك الرومي. أما الغداء فعلبة من التونة تعصر عليها حبة ليمون (حامض) ومعها شرائح من الفجل أو الفلفل الأخضر.وفي وجبة ما بعد الظهيرة، تناول مقدار كوب من صدر الدجاج المشوي، وللعشاء تناول حوالي 30 غراماً من الروبيان (القريدس) المطهو على البخار، مع كوبين من البروكلي المطهو على البخار أيضاً.