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صحة

تكرر الإصابة بالإنفلونزا... ما مدى خطورته؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:00
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حذرت الدكتورة آنا سافونوفا، أخصائية التشخيص المختبري السريري، من خطر تكرر الإصابة بالإنفلونزا.

وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه إذا كانت منظومة مناعة الشخص لا تستجيب بالمستوى المطلوب للفيروسات، فإنه معرض لتكرر الإصابة بنفس النوع من الإنفلونزا.
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ووفقا لها، يمكن بعد إصابة الشخص بإنفلونزا H1N1، ان يصاب الشخص بنوع В من الإنفلونزا، وهذا ما يحصل عادة عند بداية انتشار العدوى وفي نهايتها، حيث تحل فيروسات النوع В محل فيروسات النوع А.

وتضيف، يكمن السبب في عدم استجابة منظومة المناعة بصورة كاملة. كما أن مستوى المناعة يختلف من شخص إلى آخر، لذلك تختلف استجابة منظومة المناعة للفيروسات أيضا. وبما أن موسم انتشار امراض البرد والإنفلونزا طويل، فإن عدم استجابة منظومة المناعة بالمستوى المطلوب، يزيد من خطر تكرر الإصابة بنفس النوع من الإنفلونزا.

واستنادا إلى ذلك، تنصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا، حتى بعد مضي 2-4 أسابيع على الشفاء من المرض. وهذا يحمي من الإصابة بنوع آخر من الإنفلونزا أيضا."إزفيستيا"


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