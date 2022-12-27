"قاتل صامت" يمكن أن يظهر أولا على أنه شعور بالعطش

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يعد الشعور بالعطش طوال الوقت من الأعراض الشائعة لمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).ويمكن أن يعاني المريض من داء السكري لفترة طويلة دون اكتشافه لأنه من الصعب تحديد أعراضه، أو غالبا ما يتم تجاهلها، وهو السبب في وصفه بـ"القاتل الصامت".وداء السكري من النوع الثاني يحدث عندما لا يعمل الإنسولين الذي يصنعه البنكرياس بشكل صحيح، أو لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من هذا الهرمون. وهذا يعني أن مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم تصبح مرتفعة للغاية.وبحسب هيئة الخدمات الصحية، فإن أعراض مرض السكري من النوع الثاني، التي يجب الانتباه إليها تشمل:- التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل- الشعور بالتعب الشديد- فقدان الوزن دون محاولة- حكة حول الجهاز التناسلي، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر- جروح تستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء- عدم وضوح الرؤيةوهذه هي العلامات الأكثر شيوعا التي يبلغ عنها عادة أولئك الذين يعانون من هذه الحالة. ولكن هناك عدد من الأعراض النادرة الأخرى التي قد تنبهك لهذا المرض. وتشمل:- بقع الجلد الداكنة-عدوى متكررة- حكة في الجلد- فم جاف- رائحة الفم الكريهة- وخز أو تنميل- صحة أسنان سيئة (روسيا اليوم)