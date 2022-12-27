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صحة
علامات السعال التي قد تدل على ورم سرطان الرئة!
Lebanon 24
27-12-2022
|
14:00
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تتشكل الخلايا غير الطبيعية داخل الرئتين إلى ورم سرطاني، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض خارجية.
وقد لا يدرك الناس أنهم يعانون بالفعل من سرطان الرئة لأن الأعراض يمكن أن تنتقل مع حالات أخرى. ويحذر الجسم الصحي من أنه "لا توجد عادة علامات أو أعراض لسرطان الرئة في المراحل المبكرة".
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وإذا كان هناك دم عند السعال، فيجب إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن. وهناك مؤشر آخر محتمل لسرطان الرئة، هو وجود وجع أو ألم عند السعال.
كما أن إحدى العلامات الأقل شيوعا لسرطان الرئة هي "تعجر الأصابع"، والتي تحدث عندما يكون هناك تغيير في مظهر أصابعك، مثل أن تصبح مقوسة، أو تصبح أطراف الأصابع أكبر.
وقد يؤدي سرطان الرئة أيضا إلى:
- صعوبة في البلع.
- صفير.
- صوت أجش.
- تورم في الوجه أو الرقبة.
- ألم مستمر في الصدر أو الكتف. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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