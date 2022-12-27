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صحة

هل المقلاة الهوائية صحية؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 16:00
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هل المقلاة الهوائية صحية؟ هذا سؤال يطرحه الكثير من الناس، خاصة أولئك الذين يرغبون في طهي الأطعمة شبه الجاهزة بدون دهون وسعرات حرارية إضافية.

ونقل موقع "فيت آند ويل" عن أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "The Science of Nutrition" (علم التغذية)، ريانون لامبرت، قولها إن "من بين الأمور الرائعة في المقالي الهوائية هي أنها تستخدم كمية أقل بكثير من الزيت مقارنة بالقلي العميق أو الفرن العادي".
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وأضافت: "هذا يعني أن المقالي الهوائية ستمنحك نفس المذاق اللذيذ والمقرمش، باستخدام الحد الأدنى من الزيت المضاف".
 
وأردفت قائلة: "هذا لا يعني أن كل الزيوت سيئة. زيت الزيتون، على سبيل المثال، مصدر ممتاز للدهون الصحية غير المشبعة ومكون حيوي في النظام الغذائي".

من جهة أخرى، توضح لامبرت أنه "مع ارتفاع تكاليف المعيشة، تعد المقالي الهوائية بديلا رائعا لأنها أكثر اقتصادا وفعالية مقارنة مع الفرن التقليدي".
 
هل من سلبيات للمقلاة الهوائية؟
 
ترد أخصائية التغذية بالقول: "في حين أن المقالي الهوائية رائعة ومفيدة، إلا أنها غالبا ما تكون أصغر من الأفران العادية".

وتابعت: "لا يمكنك طهي عدة أطباق مرة واحدة.. نتيجة لذلك، قد لا تكون المقالي الهوائية الخيار الأكثر عملية للعائلات الكبيرة".

وختمت بالقول: "من المهم أيضا أن نتذكر أنه ليست كل الأطعمة المقلية في الهواء صحية.. رقائق البطاطس وشذرات الدجاج مثلا، لن تصبح صحية فقط لأنك وضعتها في مقلاة هوائية". (سكاي نيوز عربية)
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