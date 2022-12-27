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صحة

"الجواب بسيط".. هل نحتاج حقا إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميا؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 23:00
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وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في الولايات المتحدة أن فكرة تناول 8 أكواب من الماء يوميا غير دقيقة، وأن الأمر يعتمد على العمر وحجم الجسم والمناخ ومستوى النشاط ونمط الحياة، لتحديد كمية المياه التي يحتاجها الجسم، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.
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وقال هيرمان بونتزر، أستاذ الصحة العالمية في جامعة ديوك، والمؤلف المشارك للدراسة: "لدينا إرشادات تخبر الناس عن مقدار الماء الذي يجب شربه.. لكن الحقيقة هي أن الناس اختلقوها نوعا ما".

وأضاف: "إذا كنت تشرب ثمانية أكواب من الماء يوميا، ستكون على مايرام- ستقضي وقتا أطول في الحمام".
 
ما هي كمية الماء التي نحتاجها حقا؟
 
وجد باحثون أن معدل دوران الماء اليومي للشخص يتحدد إلى حد كبير من خلال حجمه ومستوى دهون الجسم. وكلما زادت الكتلة "الخالية من الدهون" لدى الشخص، زادت الحاجة إلى الماء، وهي حالة تحدث أكثر لدى الرجال، نظرا لأنهم يمتلكون أجساما أكبر ودهونا أقل مقارنة بالنساء.
 
المناخ أيضا عامل مهم، فالأشخاص الذين يعيشون في بيئات أكثر حرارة، ويمارسون نشاطا بدنيا أكثر لديهم مستويات أعلى من معدل دوران المياه، أي تزداد الحاجة لديهم لشرب الماء.
 
وردا على سؤال: ما كمية المياه التي نحتاجها؟، قال الخبير أشير روزنغر: "الجواب بسيط. تناول الماء وأنت عطشان. أعطِ الأولوية للماء وحاول تجنب المشروبات السكرية". (الحرة) 
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