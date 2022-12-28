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صحة

الصداع العنقودي.. هكذا يختلف تأثيره على الرجال والنساء

Lebanon 24
28-12-2022 | 14:00
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يعتبر الصداع العنقودي أحد أكثر الحالات العصبية إيلاما، وهي حالة تؤثر على واحد من كل 1000 شخص حول العالم.

ويتسبب الصداع العنقودي بنوبات متكررة من الألم الشديد على جانب واحد من الرأس، غالبا ما تتركز حول منطقة العين.
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ويُعتبر الصداع العنقودي اضطرابا ذكوريا حيث يُقال إنه أكثر شيوعا بمرتين إلى خمس مرات بين الرجال، لكن دراستين حديثتين نشرهما موقع "سيانس أليرت"، كشفتا أن النساء أكثر تأثراً بهذه الحالة.

وبحسب الدراستين فإن النساء المصابات بالصداع العنقودي تأثرن أكثر في حياتهن اليومية من الرجال، كما أنهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالشكل المزمن والأكثر حدة من الصداع العنقودي.

وأبلغت النساء عن تعرضهن لنوبات صداع ليلية أكثر تكرارا، وذكرن أن قلة النوم عامل محفز للنوبات.

ولاحظت الدراستان أن عددا أكبر من المشاركات المصابات بالصداع العنقودي أبلغن عن نوم أقل من خمس ساعات في الليلة مقارنةً بالمشاركين الذكور.

ومن المهم أن تكون الاختلافات بين الجنسين في كيفية ظهور الصداع العنقودي معروفة جيدا حتى يتمكن الأطباء من تقديم الرعاية المناسبة لجميع المرضى الذين يعانون من الصداع العنقودي. (سكاي نيوز) 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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