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صحة
تناول البطاطا والسكري من النوع الثاني.. هل هناك رابط حقيقي؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
11:00
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ربطت دراسات سابقة بين تناول البطاطا والإصابة بالسكري من الرجة الثانية، إلا أن باحثين من أستراليا أوضحوا "حقيقة هذا الرابط"، وما إذا كان واقعيا.
واستكشف فريق من الباحثين، بقيادة نيكولا بوندونو من معهد أبحاث التغذية والابتكار الصحي بجامعة إديث كوان، طبيعة العلاقة بين تناول البطاطا والإصابة بمرض السكري من النوع 2، في دراسة نُشرت في مجلة "Diabetes Care".
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وكانت الأبحاث السابقة قد ربطت بين الاثنين، بالاعتماد عل كمية البطاطا التي يتناولها الفرد، لكن الدراسة الجديدة وجدت أن "الطريقة التي يتم بها تحضير البطاطا، وما يضيفه الناس إليها، هي ما يرتبط بمرض السكري من النوع 2، وليست الخضروات ذاتها".
وشملت الدراسة أكثر من 54 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما، من "مجموعة النظام الغذائي والسرطان والصحة الدنماركية"، التي فحصت العلاقة بين المكونات الغذائية والإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أعلى كمية من الخضار، لديهم خطر أقل بنسبة 21 بالمئة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بالمجموعة التي لديها أقل تناول للخضروات، بعد تعديل نمط الحياة.
ووجدوا أيضا أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك للبطاطس "لديهم خطر أعلى بنسبة 9 بالمئة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بالمجموعة التي تناولت أقل كمية يومية".
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا البطاطا بكميات كبيرة، استهلكوا أيضا المزيد من الزبدة واللحوم الحمراء والمشروبات الغازية، التي من المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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