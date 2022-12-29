مع نهاية العام 2022.. اكتشافات غذائية غريبة

أورد موقع "إنسايدر" قائمة بستة أغرب اكتشافات علمية عن النظام الغذائي والصحة في 2022.

البروتين يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم



Advertisement خلال الدراسة تبين أن الذين تناولوا أربعة أو أكثر من مصادر بروتين، كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بـ 66%.

الزبدة والألبان كاملة الدسم أكثر صحة أظهرت دراسة نُشرت في آذار في مجلة ارتفاع ضغط الدم الطبية، أن تناول مجموعة أكبر من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفاصوليا، والمأكولات البحرية، والحبوب الكاملة، واللحوم الخالية من الدهون، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.خلال الدراسة تبين أن الذين تناولوا أربعة أو أكثر من مصادر بروتين، كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بـ 66%.



وفقاً لبحث ستيفاني فين واتسون، باحثة الصحة العامة وعالمة الأوبئة البيطرية، فإن الكميات المعتدلة من الدهون المشبعة التي تسمى C15: 0، في الزبدة ومنتجات الألبان كاملة الدسم، قد تقلل خطر الإصابة بالأمراض، وتحسن الصحة والعافية.

ألياف خبز الحبوب الكاملة أفضل من الفاكهة والخضار أكدت أبحاث المنشورة في التقارير العلمية في آب أن أنواعاً معينة من الدهون المشبعة يمكن أن تحسن الصحة.وفقاً لبحث ستيفاني فين واتسون، باحثة الصحة العامة وعالمة الأوبئة البيطرية، فإن الكميات المعتدلة من الدهون المشبعة التي تسمى C15: 0، في الزبدة ومنتجات الألبان كاملة الدسم، قد تقلل خطر الإصابة بالأمراض، وتحسن الصحة والعافية.

قالت دراسة إن الألياف في الحبوب الكاملة قد تكون أكثر صحة للقلب من الموجودة في الفاكهة والخضروات، وفق ما نشرت مجلة "غاما نيتورك أوبن" الطبية في أذار.

الحمية المتوسطية ضد تسمم الحمل

النظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط قد يقلل مخاطر تسمم الحمل، خاصةً على أصحاب البشرة السمراء، وفقاً لبحث نُشر في نيسان في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

تعطي حمية البحر المتوسط، الأولوية للفواكه الطازجة، والخضروات، وزيت الزيتون، والحبوب، والأسماك، والمكسرات والفاصوليا.

الأسماك وسرطان الجلد

قالت دراسة نُشرت في حزيران في مجلة "التحكم بالسرطان وأسبابه" إن تناول وجبتين من الأسماك في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.

يمكن للأسماك مثل التونة أن تحتوي على الزئبق السام والزرنيخ ومواد كيميائية أخرى تسبب السرطان.

النباتيات أكثر عرضة لكسور الورك

أظهرت دراسة نشرت في مجلة "بي إم سي ميديسن" في آب، أن النباتيات أكثر عرضة لكسور الورك، مع تقدمهن في العمر مقارنةً مع آكلات اللحوم.