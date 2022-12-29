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صحة
هذه الأطعمة تسبّب "متلازمة التعب المزمن"... تجنّبوها
Lebanon 24
29-12-2022
|
14:00
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يشعر الكثير من الأشخاص أحياناً بالإرهاق والتعب الناتجين عن الأنشطة البدنية المفرطة أو الضغط الزائد على الصحة العقلية، ولكن هل تعلم أن بعض الأطعمة غير الصحية يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض مستوى الطاقة والتسبّب في حالة تعرف باسم "متلازمة التعب المزمن"؟
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ذكر تقرير لموقع onlymyhealth مجموعة من الأطعمة غير الصحية والتي يمكن أن تستنزف الطاقة طوال اليوم، ويجب تجنّبها أو التقليل منها.
رغم أن تناول اللحوم وإضافتها إلى النظام الغذائي من الأمور الصحية، إلا أن هناك لحوماً صحية مثل الدجاج والديك الرومي ولحم البقر، تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون التي ترتبط بشكل مباشر بتطوير "متلازمة التعب المزمن"، وبالتالي فعند تناول اللحوم الحمراء، يفضل أخذ قطع صغيرة الحجم.
وهناك أيضاً الخبز الأبيض، الذي يصنف على أنه منخفض التغذية ويحتوي على نسبة أقل من الألياف، وبالتالي إذا اتبع الشخص نظاماً غذائياً قليل الألياف فهو يعاني من أعراض متلازمة التعب المنخفض، وفي المقابل إذا اخترنا خبز الحبوب الكاملة الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف فالجسم يكون مرتاحاً وصحياً أكثر من تناول الخبز الأبيض المكرر.
كما أن استهلاك الحلويات وأي طعام مليء بالسكر الزائد دفعة واحدة سيعطي بالتأكيد اندفاعاً عالياً وطاقة قوية بسبب الارتفاع المفاجئ في مستوى الغلوكوز بالدم، ولكن بعد زوال تأثير السكر، سيشعر الشخص بالتعب والركود يليه انهيار محتمل. (لها)
المصدر: لها
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