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صحة

إكتشاف فائدة جديدة مفاجئة للقاح "الإنفلونزا" السنويّ... ما هي؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 08:00
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أعلن فريق من علماء جامعة كالغاري الكندية، أنّ لقاح "الإنفلونزا" يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين، حتى لو لم يكونوا معرضين لخطر الإصابة بها.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور مايكل هيل: إنّ "الفائدة العامة للتطعيم ضدّ الإنفلونزا للوقاية من السكتة الدماغية هي اكتشاف جديد يأمل أنّ يؤدي إلى مزيد من الأبحاث حول عوامل الحماية غير المباشرة للإنفلونزا ولقاحات أخرى".
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وأشار إلى أن التهابات الجهاز التنفسي العلوي تسبق غالبا النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأن منع أو تقليل شدّة الإنفلونزا يُوفّر عاملًا وقائيًا، وخاصة للسكتة الدماغية.(سبوتنيك)

 
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