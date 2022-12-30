Advertisement

صحة

ما السبب وراء دعوة الاتحاد الأوروبي لتكثيف فحوص كورونا؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1024536-638080187905030999.jpg
Doc-P-1024536-638080187905030999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس على أنه يجب على الإتحاد التفكير بكيفية تكثيف عمليات فحص التسلسل الجيني لحالات الإصابة بفيروس كورونا ومراقبة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك بالمطارات، وذلك بهدف رصد أي سلالة جديدة من الفيروس بالنظر لزيادة الإصابات في الصين.
Advertisement

وخلال خطاب لوزراء الصحة في دول الاتحاد، اعتبرت كيرياكيدس أنه على التكتل التحلي "باليقظة البالغة" مع رفع الصين لقيود السفر في الثامن من كانون الثاني في ظل ندرة البيانات التي يمكن الاعتماد عليها بما يتعلق بالموقف الوبائي والفحوص هناك.

كما نصحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة الوزراء بتقييم ممارساتهم الحالية المتعلقة بفحوص التسلسل الجيني لفيروس كورونا "كخطوة فورية"، لافتة إلى أنه يجدر بالدول التي خفضت وتيرة تلك الفحوص أن تفكر في العودة لتكثيفها وأضافت أن من المهم مواصلة أو البدء في مراقبة مياه الصرف خاصة من المطارات الرئيسية. (العربية)
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-30
11:00 | 2022-12-30
08:00 | 2022-12-30
05:00 | 2022-12-30
02:00 | 2022-12-30
00:08 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website