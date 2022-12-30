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صحة
ما السبب وراء دعوة الاتحاد الأوروبي لتكثيف فحوص كورونا؟
Lebanon 24
30-12-2022
|
14:00
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شددت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس على أنه يجب على الإتحاد التفكير بكيفية تكثيف عمليات فحص التسلسل الجيني لحالات الإصابة بفيروس كورونا ومراقبة مياه الصرف الصحي، بما في ذلك بالمطارات، وذلك بهدف رصد أي سلالة جديدة من الفيروس بالنظر لزيادة الإصابات في الصين.
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وخلال خطاب لوزراء الصحة في دول الاتحاد، اعتبرت كيرياكيدس أنه على التكتل التحلي "باليقظة البالغة" مع رفع الصين لقيود السفر في الثامن من كانون الثاني في ظل ندرة البيانات التي يمكن الاعتماد عليها بما يتعلق بالموقف الوبائي والفحوص هناك.
كما نصحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة الوزراء بتقييم ممارساتهم الحالية المتعلقة بفحوص التسلسل الجيني لفيروس كورونا "كخطوة فورية"، لافتة إلى أنه يجدر بالدول التي خفضت وتيرة تلك الفحوص أن تفكر في العودة لتكثيفها وأضافت أن من المهم مواصلة أو البدء في مراقبة مياه الصرف خاصة من المطارات الرئيسية. (العربية)
المصدر:
العربية
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