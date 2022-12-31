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صحة

لنظام غذائي صحي.. قائمة بالأطعمة الغنية بـ"الأوميغا 6"

Lebanon 24
31-12-2022 | 11:00
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تعد أحماض أوميغا 6 الدهنية مكونا رئيسيا في أي نظام غذائي صحي، وتوجد في العديد من الأطعمة المغذية مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

ويعتبر الحصول على هذه الدهون مهما لدعم الصحة العامة، لكونها تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة ورفع مستويات الكوليسترول الجيدة، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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وفيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 المفيدة وفق موقع "هيلث لاين" الطبي:

الجوز

الجوز نوع شائع من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل الألياف والمعادن، بما في ذلك المنغنيز والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم.
 
بذور عباد الشمس

بذور غنية بشكل خاص بالفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين E والسيلينيوم، وكلاهما يعمل كمضادات للأكسدة تحمي من تلف الخلايا والالتهابات والأمراض المزمنة.
 
زبدة الفول السوداني

ليست غنية بالدهون والبروتينات الصحية فحسب، بل تحتوي عناصر غذائية صحية مثل النياسين والمنغنيز وفيتامين E والمغنيسيوم.
زيت الأفوكادو

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فقد وجدت دراسات صحية أن زيت الأفوكادو قد يحسّن صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.
البيض
يمكن أن يكون البيض إضافة لذيذة ومغذية ومتعددة الاستخدامات لنظامك الغذائي، حيث إنه غني بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والسيلينيوم والريبوفلافين. 
اللوز
 
مصدر مهم للبروتين والألياف، إلى جانب فيتامين E والمنغنيز والمغنيسيوم.

الكاجو

غني بالمغذيات بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والفوسفور. (سكاي نيوز عربية) 
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