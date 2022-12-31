Advertisement

صحة

كيف تُتخذ القرارات الناجحة في العام الجديد؟

Lebanon 24
31-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1024755-638080915435926855.jpg
Doc-P-1024755-638080915435926855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترى الدكتورة ريبيكا بريندل، رئيسة الجمعية الأمريكية للطب النفسي إنه "من المنطقي أن يضع الناس أهدافاً سامية لأنفسهم مع حلول العام الجديد، لكن هذه الأهداف يمكن تحقيقها بشكل أكبر عندما تبنى على فهم أفضل للذات".
Advertisement
وبحسب موقع "هيلث داي"، تستهدف قرارات التغيير في العام الجديد عادة الصحة، والمال، والعلاقات. وهنا، تنصح بريندل بأن تكون القرارات قابلة للتعديل، لأن الاختيارات السيئة قد تكون مصدر قلق وخيبة أمل.
وتضيف بريندل: "أفضل طريقة للقرار هي تقييم نمط الحياة، وبعد ذلك اختيار التحسينات التي يمكن تحقيقها. فالتغييرات الصغيرة أكثر استدامة من التدخلات الجذرية لإعادة الهيكلة. إنها تركز حقاً على التقدم وليس الكمال".
بدروه، قال جون نوركروس، رئيس قسم علم النفس في جامعة سكرانتون في بنسلفانيا: "ننصح بأن يقسّم الناس قراراتهم إلى خطوات قابلة للتطوير، وقابلة للتنفيذ، قد يؤدي في الواقع إلى هدف أكبر".
ويواصل: "إذا لم تكن القرارات واقعية قد تصبح محبطة. فعلى سبيل المثال: الذي يقول إنه سيمارس الرياضة كل يوم لمدة عام، بينما لم يمارس الرياضة أبداً، الأفضل أن يقول سأبدأ المشي يوماً أو يومين في الأسبوع، هكذا يكون الأمر أكثر قابلية للتطوير. وبمجرد تحقيقه، قد يزيد المسافات أو عدد أيام المشي".
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-12-31
11:00 | 2022-12-31
10:53 | 2022-12-31
08:00 | 2022-12-31
05:00 | 2022-12-31
02:00 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website