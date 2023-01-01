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صحة

للحصول على البروتينات الكاملة.. تناولوا هذا الطبق

Lebanon 24
01-01-2023 | 08:00
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يمكنك الحصول على قدر وفير من الكالسيوم مع المجموعة الكاملة من البروتينات عن طريق غلي عظام الدجاج لمدة 3 ساعات.
وأفادت دراسة نشرتها المجلة التايلاندية للعلوم الصيدلانية، بأن هناك فوائد غذائية كبيرة من غلي عظام الدجاج أو الديك الرومي، إذا استمر الغليان على نار خفيفة أكثر من ساعتين، حيث يحتوي المرق في هذه الحالة على كل الأحماض الأمينية التي تشكل البروتين الكامل.
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ويمكن صنع حساء العظام بطرق متنوعة. وبصرف النظر عن نوع العظام هل هي من الدجاج أو من البقر أو الضأن، فإن غلي العظام على نار خفيفة لفترة طويلة يساعد على تكسير ألياف العضلات والنخاع وسحب الكالسيوم والمعادن الأخرى منها.
ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، يرى خبراء في مركز سان دييغو الصحي بجامعة كاليفورنيا، أن مرق العظام الأكثر صحة هو الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، وقد تم التخلص من أكبر قدر ممكن من الدهون فيه.
ويوفر ذلك فوائد البروتين، والكوندرويتين، والجلوكوزامين، والكولاجين، ومعظم الفيتامينات باستثناء فيتامين "سي". لذلك، يُنصح بإضافة بعض الخضراوات إلى المرق.
ويحتوي كوب واحد من مرق عظام الدجاج على 86 سعرة حرارية، و6 غرامات من البروتين، و3 غرامات من الدهون، و9 غرامات من الكربوهيدرات. ويحتوي أيضاً على 7 ملغ من الكالسيوم، و252 ملغ من البوتاسيوم، و10 ملغ من المغنيسيوم.
ويعتبر مرق العظام من أفضل الطرق للحصول على الكولاجين الذي يقلل ترهلات الجلد، والوقاية من هشاشة العظام.
 
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