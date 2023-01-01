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صحة

عقار جديد يعالج سرطان البروستات.. هذا ما يجب ان تعرفوه

Lebanon 24
01-01-2023 | 16:00
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ابتكر أطباء تشيكيون عقاراً لعلاج سرطان البروستات في مراحله المتقدمة، وباشروا استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

وأطلق على دواء علاج سرطان البروستات اسم Pluvicto، وهو على شكل محلول ويستخدم في علاج المراحل المتقدمة من السرطان ومخصص للمرضى، الذين لم تساعدهم أشكال العلاج الأخرى، وفق ما نقله موقع idnes.cz.
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كما وافقت المفوضية الأوروبية على استخدامه قبل بضعة أيام.

وتم إعطاء دواء Pluvicto للمرضى لأول مرة كجزء من الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك الواقعة شمال شرقي جمهورية التشيك. ولكن لم يذكر الموقع متى سيبدأ الانتاج التسلسلي لهذا الدواء، ليكون في متناول المرضى.

وأجرى الأطباء في التشيك، لأول مرة في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، عملية زرع عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد. الحديث هنا عن عملية استبدال عظم الكاحل، التي أجريت في المستشفى الجامعي بمدينة برنو.
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