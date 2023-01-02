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صحة

النظام الغذائي والخضار... ماذا يقول العلماء؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 02:00
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أجرى علماء معهد القياسات الصحية والتقييم المستقبلي بجامعة واشنطن، دراسة لتقييم الأدلة على المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين وتناول اللحوم الحمراء، و كمية الخضار في النظام الغذائي.

وتشير مجلة Nature Medicine، إلى أن تقييم علاقة العادة بمرض معين كان بنجمة واحدة إلى خمس نجوم.
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وقد أسفرت النتائج عن تصنيف العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة بخمس نجوم، ما يعني وجود دليل قوي على العلاقة بين السبب والنتيجة. أما العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وسرطان القولون فقيمت بنجمتين فقط، أي أن الأدلة عن هذه العلاقة ضعيفة او متناقضة.

ونفس الشيء كان بالنسبة للعلاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وسرطان الثدي ومرض السكري ومرض نقص التروية. كما قيمت نتائج الدراسة العلاقة بين تناول الخضروات وتخفيض خطر الإصابة بنقص التروية والجلطة الدماغية النزفية بنجمتين أيضا.

ووفقا للباحثين، هذه النتائج لا تثبت الضرر أو الفائدة من تناول المنتجات، بل تبين مستوى الثقة في الادعاءات بأن اللحوم الحمراء تسبب سرطان الأمعاء، وأن وفرة الخضروات في النظام الغذائي تضمن صحة استثنائية.(إزفيستيا)


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