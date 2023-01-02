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صحة

هل يعتبر المايونيز مصدراً للمغذيات؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 16:00
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يُصنع المايونيز عادةً باستخدام البيض والزيت والحمض مثل الخل. وقد يكون تناول المايونيز يومياً غير صحي، إذ تحتوي الأنواع التي يتم شراؤها من المتجر على الكثير من الدهون المشبعة.
 
 
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ووفق موقع "ليفينغ سترونغ"، تحتوي الملعقة الكبيرة من المايونيز على 94 سعرة حرارية، وتوجد بعض أنواع من المايونيز قليل الدسم، والخالي من البيض، تحتوي الملعقة منها على 48 و54 سعرة حرارية، على التوالي.
 
وتحتوي الملعقة الكبيرة من المايونيز على 10 غرامات من الدهون، منها 1.6 غرام من الدهون المشبعة غير الصحية، وعلى الرغم من أنها ليست كمية كبيرة، لكن نظراً لأنها ملعقة واحدة من الصلصة تعتبر كبيرة نسبياً.
 
بينما تحتوي ملعقة المايونيز قليل الدسم على 6 غرامات من الدهون، منها 0.8 غرام من الدهون غير الصحية.
 
ويوفر المايونيز المصنوع من البيض مغذيات دقيقة، لكن الملعقة منه تحتوي أيضاً على 5 أو 6 ملغ من الكولسترول. وبشكل عام لا يعتبر المايونيز مصدراً للمغذيات، وإنما لتحسين المذاق.
المصدر: 24.ae
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