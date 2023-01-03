بعد عشرين دقيقة من آخر سيجارة.. ماذا يحدث لجسمك؟

إطفاء السيجارة والإقلاع عن التدخين اليوم قبل الغد، شعار نسمعه في كل مكان؛ لكن كم يستغرق الجسم من وقت ليتخلص من آثار التدخين والمخاطر التي يسببها له؟





جمعية السرطان الأميركية وضحت المراحل التي يمر به الجسم بعد الإقلاع عن التدخين للأبد.

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إليكم مراحل الاقلاع عن التدخين، بحسب ما نقل موقع "فيتبوك" ومجلة "فوكوس" عن الجمعية:

- اليوم الأول بعد آخر سيجارة:

بعد عشرين دقيقة من آخر سيجارة، ينخفض معدل ضربات القلب ومستوى ضغط الدم، فيما ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم الذي يأتي من النيكوتين بعد ثماني ساعات. وبمجرد مرور 24 ساعة، ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل كبير.

- بعد أيام قليلة:

تتدهور حاستا التذوق والشم بسبب التدخين، لكن هاتين الحاستين تعودان لطبيعتهما خلال يومين من الإقلاع عن السجائر.

- بعد ثلاثة أشهر:

بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، تتعافى الرئتان إلى حد ما. وهنا تلاحظ فرقا في عملية التنفس خاصة اثناء الرياضة.

- بعد تسعة أشهر:

تقل نوبات السعال وضيق التنفس بعد أن أصبحت الجيوب الأنفية أكثر وضوحا مما كانت عليه في كثير من الأحيان خلال فترة التدخين.

- بعد خمس سنوات:

في هذه الفترة يتراجع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار النصف.

- بعد 10 سنوات:

بعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين ينخفض خطر إصابتك بسرطان الرئة المميت بمقدار النصف. الأمر نفسه ينطبق على خطر الإصابة بالسرطان في القصبة الهوائية والمريء والكلى والبنكرياس والفم.

- بعد 15 سنة:

بعد 15 عاما من الإقلاع عن التدخين، يكون جسمك في نفس الوضع الذي كان عليه قبل سيجارتك الأولى.