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صحة
اختناق الأطفال بالطعام.. اليكم بعض النصائح لتدارك الموقف
Lebanon 24
04-01-2023
|
02:00
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من المهم أن تراقب أطفالك الصغار أثناء تناولهم الطعام من أجل تجنب أن يعلق الطعام في حلقهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاختناق.
فعند إعطاء الرضع أو الأطفال الصغار أطعمة جديدة لتجربتها، من المهم توخي الحذر من شكلها وحجمها.
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وكشفت، نيكي جوركوتز، أحد خبراء الإسعافات الأولية عن الطعام الذي يسبب أكثر حوادث الاختناق لدى الأطفال، وهو النقانق "الهوت دوغ"، مؤكدة أنها تتسبب بوفيات الاختناق أكثر من أي طعام آخر.
وأوضحت أيضا أنه لا يجب أبدا تقطيع الطعام إلى أشكال تشبه العملات المعدنية لأن هذه القطع الصغيرة يمكن أيضا أن تستقر في مجرى تنفس الطفل، وبدلا من ذلك يجب تقطيعها بشكل طولي.
ماذا تفعل إذا اختنق طفلك بالطعام؟
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه إذا كان بإمكانك رؤية جسم ما في فم طفلك، فاحرص على إزالته لأن الضغط عليه قد يجعل الأمور أسوأ.
وإذا كان الطفل يسعل، شجعه على الاستمرار لأن ذلك قد يساعده على إزالة الجسم العالق.
وفي حال كان السعال غير فعال (صامت أو لا يستطيع الطفل التنفس بشكل صحيح)، اطلب المساعدة فورا، حسبما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
يقدم المسعفون النصائح التالية للتعامل مع حالات الاختناق بناءً على عمر الطفل:
للرضع
• ضع وجه الرضيع للأسفل على طول فخذك، وقم بضرب الظهر خمس مرات بين لوحي الكتف.
• اقلب الطفل، ووجهه للأعلى، وضع إصبعين في منتصف الصدر، ادفع خمس دفعات نحو الأعلى.
• إذا لم يتم إخراج العنصر العالق، اتصل بالإسعاف.
(سكاي نيوز)
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