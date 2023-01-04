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صحة
ماذا يعني الألم الشديد بعد الأكل؟
Lebanon 24
04-01-2023
|
05:00
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قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي، إن إنزيم الليباز، إنزيم يكسر الدهون مع الطعام في الأمعاء الدقيقة، يتشكل في البنكرياس ويُطلق في الأمعاء مع العصارات الهضمية.
ويمكن الاستدلال على ارتفاعه من بعض الأعراض مثل الألم الشديد في الجزء العلوي من البطن، بعد تناول الطعام ويمكن أن يكون مصحوبا بانتفاخ البطن والإسهال.
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وأضافت الجمعية أن في البنكرياس السليم تدخل كمية صغير جداً من الإنزيم في الدم، مشيرة إلى أن القيم، التي تقل عن 190 وحدة/لتر، تعتبر طبيعية. أما الأكبر، فقد ترجع إلى أكثر من سبب مثل التهاب البنكرياس، أو انسداد الأمعاء، أو قصور الكلى، أو أمراض الحصوة، أو التهاب المرارة، أو اضطرابات التمثيل الغذائي لدى المرضى بالسكري، أو التهاب الكبد أو التهابات الأمعاء البكتيرية.
ولوقاية منه اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون مع الإقلاع عن الكحول.
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