Advertisement

صحة

ما هي فوائد الغناء على مصابي السكتة الدماغية؟ اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
04-01-2023 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1025750-638084260955831374.jpg
Doc-P-1025750-638084260955831374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني 40% من المصابين بالسكتة الدماغية، بعد إسعافهم، من صعوبات في القدرة على الفهم والكلام، للغة المكتوبة أو المسموعة، وفي نصف هذه الحالات تستمر المشكلة عاماً بعد السكتة.
وأظهرت دراسات سابقة أن الذين يعانون من صعوبات حادة في النطق يظل بإمكانهم الغناء، غير أن استخدام الغناء لإعادة التأهيل ظل محل دراسة على نطاق واسع.
Advertisement
وأظهرت دراسة فنلندية أن مجموعات إعادة تأهيل مرضى السكتات الدماغية التي تعتمد على الغناء يمكنها مساعدتهم على استعادة القدرة على الكلام والفهم، ويقلل العبء على أسر المرضى.
ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحثة أني بيتكانيمي سيبونكوسكي من جامعة هلسنكي أن "الدراسة استخدمت ألوانا مختلفة من الغناء مثل الكورال، والتراتيل اللحنية، وبرامج التدريب على الغناء بتطبيقات الكمبيوتر".
وفي الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "براين كوميونيكيشن"، أجريت جلسات إعادة التأهيل بحضور خبراء في العلاج بالموسيقى وقائد جوقة مدرب.
ويقول الباحث سيني تولي سيبونكوسكي: "بالإضافة إلى التدريبات على إنتاج اللغة، توفر برامج إعادة التأهيل فرصة ممتازة لمعاونة المرضى وعائلاتهم على التعافي بعد الإصابة بالسكتات الدماغية".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2023-01-04
23:07 | 2023-01-03
23:00 | 2023-01-03
16:00 | 2023-01-03
14:00 | 2023-01-03
11:00 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website