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صحة
دهون البطن ومخاطرها... هكذا تتخلّصون منها
Lebanon 24
04-01-2023
|
23:00
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رغم تعذّر التخلص من الدهون الحشوية في عمق البطن، إلا أن هناك تغييرات بسيطة في نمط الحياة تساعد في إزالة هذه الدهون، أو الحد منها على الأقل.
وشارك الدكتور برايان فيشر، من Evergreen Life، أربع طرق يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن:
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- التخلص من الوجبات السريعة:
الكربوهيدرات المكررة والسكريات تساهم بشكل كبير في تخزين الدهون لدينا، لذا يجب الحصول على أقل من 30غ من السكريات الحرة يومياً.
- إجراء مقايضات غذائية جيدة:
تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو والجوز أو الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والزبادي الحي والميسو يمكن أن يفيد توازن الإنسولين وبكتيريا الأمعاء والهرمونات وإدارة الوزن.
- إدارة استهلاك الخمر
الكحول تكسب وزناً حول منطقة الخصر. كما ان كميات الكحول الإضافية تضع ضغطاً على الكبد الذي يعمل على تكسير أحماض الدهون الحشوية السامة.
- التحرك
وجدت الأبحاث أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (المعروف أيضا باسم HIIT) هو أفضل طريقة لفقدان الدهون الحشوية. كما أنه يساعد على زيادة حساسية الإنسولين.
يذكر أنه يمكن أن يؤدي الإفراط في الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الثدي، وسرطان الأمعاء ومرض ألزهايمر.
المصدر:
روسيا اليوم
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