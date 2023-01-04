Advertisement

صحة

دهون البطن ومخاطرها... هكذا تتخلّصون منها

Lebanon 24
04-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1025954-638084712345470800.jpg
Doc-P-1025954-638084712345470800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم تعذّر التخلص من الدهون الحشوية في عمق البطن، إلا أن هناك تغييرات بسيطة في نمط الحياة تساعد في إزالة هذه الدهون، أو الحد منها على الأقل.


وشارك الدكتور برايان فيشر، من Evergreen Life، أربع طرق يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن:
Advertisement


- التخلص من الوجبات السريعة:  
الكربوهيدرات المكررة والسكريات تساهم بشكل كبير في تخزين الدهون لدينا، لذا يجب الحصول على أقل من 30غ من السكريات الحرة يومياً.


- إجراء مقايضات غذائية جيدة:
تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو والجوز أو الأطعمة المخمرة مثل الكيمتشي والزبادي الحي والميسو يمكن أن يفيد توازن الإنسولين وبكتيريا الأمعاء والهرمونات وإدارة الوزن.


- إدارة استهلاك الخمر
الكحول تكسب وزناً حول منطقة الخصر. كما ان كميات الكحول الإضافية تضع ضغطاً على الكبد الذي يعمل على تكسير أحماض الدهون الحشوية السامة.
- التحرك
وجدت الأبحاث أن التدريب المتقطع عالي الكثافة (المعروف أيضا باسم HIIT) هو أفضل طريقة لفقدان الدهون الحشوية. كما أنه يساعد على زيادة حساسية الإنسولين.


يذكر أنه يمكن أن يؤدي الإفراط في الدهون الحشوية إلى زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وسرطان الثدي، وسرطان الأمعاء ومرض ألزهايمر.
المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-04
14:00 | 2023-01-04
11:52 | 2023-01-04
11:18 | 2023-01-04
11:00 | 2023-01-04
05:00 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website