ما هو تأثير وسائل التواصل على "أدمغة المراهقين"؟ اليكم آخر الدراسات

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سلطت دراسة حديثة لخبراء علم نفس وأعصاب في جامعة نورث كارولينا الأميركية، الضوء على تأثير التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي على نشاط أدمغة المراهقين.ووجدت الدراسة، التي كتبت عنها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن المراهقين الذين اعتادوا التعرض لوسائل التواصل أكثر من غيرهم "زادت حساسيتهم تجاه المكافآت والعقوبات الاجتماعية"، مقارنة بنظرائهم الأقل تعرضا.شارك في الدراسة التي استمرت 3 سنوات، 169 طالبا في مدارس إعدادية، تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وهي فترة نمو سريع للدماغ.وحسب مجلة "جاما بيدياتريكس" العلمية التي نشرت الدراسة، فقد استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي لفحص طريقة استجابة المخ لبعض المؤثرات الخارجية.وكشف المراهقون عن عدد مرات تعرضهم لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"سنابشات" يوميا، الذي تراوح بين مرة و20 مرة، وقُسموا طبقا لهذا العدد.وقد تم تعريض المشاركين لتصوير دماغي بالرنين المغناطيسي أثناء أدائهم لعبة إلكترونية تعتمد على تقديم أنواع من المكافآت والعقاب، على هيئة وجوه تعبيرية مبتسمة أو عابسة.