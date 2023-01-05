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صحة

النهوض من الفراش.. كيف تتجاوز أصعب المهمات الصباحية؟

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:00
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نشعر جميعا بالتعب بين الحين والآخر، بسبب ما نبذله من مجهود على مدار اليوم، ما يجعل مهمة النهوض من الفراش يوميا صعبة ومزعجة لدى البعض.

فيما يلي أفضل الطرق التي ستساعدك على النهوض من الفراش في الصباح وفقا لتقرير موقع beingwellfamily الصحي:
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استيقظ مع الضوء الطبيعي

ينصح بالاستيقاظ مع الضوء الطبيعي لتنشيطك في الصباح.
دماغنا مبرمج بشكل طبيعي للاستجابة لأشعة الشمس المشرقة عن طريق إنتاج هرمونات مثل الكورتيزول، وتقليل الميلاتونين مما يجعلنا نشعر باليقظة.
حافظ على روتين الاستيقاظ

التحقق من الهاتف هو غالبا ما يفعله معظم الناس عند الاستيقاظ، وفي الحقيقة هذا أسوء شيء نفعله على الإطلاق.
هذه العادة تنشط العقل بسرعة كبيرة ولا تسمح له بالمرور بالعملية التي يحتاجها حتى يستيقظ بشكل تدريجي.
اذهب إلى الفراش مرتاحا

قد نستيقظ متعبين لأننا ذهبنا إلى الفراش متوترين، أو تناولنا الكثير من الكافيين.
وبحسب خبير النوم جيمس ويلسون فإنه "عندما نستيقظ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت، للتخلص من شعور التعب، ويُعرف هذا باسم خمول النوم ويشير إلى الحالة الانتقالية بين النوم والاستيقاظ، ومدته حوالي 15 دقيقة".

وأضاف ويلسون: "إذا كنت لا تزال تشعر بالتعب في الساعة 10 أو 11 صباحا، لأن هذا هو الوقت الذي نكون فيه في حالة تأهب قصوى، فقد تكون هناك مشكلة صحية أساسية يجب أن ننظر فيها".

متى يكون التعب في الصباح مشكلة خطيرة؟

وفق ويلسون فهناك "الكثير من الأشياء تجعلنا متعبين، وفي الغالب لا ترتبط بالنوم، كنقص فيتامين د أو الحديد، الإجهاد، القلق، سوء التغذية وقلة التمارين".

وأوضح خبير النوم أن "فقر الدم والسكري ومتلازمة التعب المزمن ليست سوى بعض الأسباب الطبية الأخرى المحتملة لشعورك الدائم بالتعب، كما يمكن أن تسبب لك حالات اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة".
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