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كشفت دراسة جديدة أن فيروس SARS-CoV-2 ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويدخل أنسجة المخ والمناطق الأخرى غير التنفسية، ويمكن أن يستمر هناك لمدة ثمانية أشهر تقريبا.وأراد الباحثون، من خلال هذه الدراسة، تحديد موقع واستمرارية فيروس SARS-CoV-2 في الجسم. وللقيام بذلك، قاموا بتشريح جثث 44 شخصا ماتوا بسبب "كوفيد-19"، وأخذ عينات دماغ من 11 منهم.وقال أخصائي الأمراض المعدية الدكتور دانيال تشيرتو، من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة: "التفكير في هذا المجال كان أن SARS-CoV-2 كان في الغالب فيروسا تنفسيا".وأخذ الباحثون أيضا عينات مكثفة من الجهاز العصبي - بما في ذلك الدماغ - في 11 من المرضى.ومن بين المرضى الذين يبلغ متوسط أعمارهم 62.5، يمثل الرجال نسبة 70%. ويشير الفريق إلى أن 61.4% (27) من المرضى كانوا يعانون من ثلاثة أمراض مصاحبة أو أكثر (حالات أو أمراض متزامنة). وكان متوسط المدة بين ظهور أعراض "كوفيد-19" والوفاة 18.5 يوما.وكشف تحليل أنسجة تشريح الجثث أن SARS-CoV-2أصاب وأتلف الجهاز التنفسي وأنسجة الرئة بشكل أساسي، كما هو متوقع، لكنهم وجدوا أيضا الحمض النووي الريبوزي الفيروسي في 84 منطقة مختلفة من الجسم وسوائل الجسم، بما في ذلك الدماغ والغدة الكظرية والعين والجهاز الهضمي والقلب والعقد الليمفاوية. وفي حالة واحدة تمكنوا من عزل الفيروس بعد أطثر من سبعة أشهر من ظهور أعراض المريض لأول مرة.وقال الباحثون: "لقد أظهرنا تكاثر الفيروس في عدة مواقع غير تنفسية خلال الأسبوعين الأولين بعد ظهور الأعراض".كما ساعد العثور على آثار "كوفيد-19" في جميع أنحاء الجسم الفريق على استكشاف العلاقة بين أنسجة الجسم المصابة على نطاق واسع وكوفيد طويل الأمد. (روسيا اليوم)