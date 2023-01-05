Advertisement

صحة

نتائج مخيفة.. تشريح جثث 44 شخصا ماتوا بـ"كوفيد-19"

Lebanon 24
05-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1026105-638085217532404013.png
Doc-P-1026105-638085217532404013.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت دراسة جديدة أن فيروس SARS-CoV-2 ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويدخل أنسجة المخ والمناطق الأخرى غير التنفسية، ويمكن أن يستمر هناك لمدة ثمانية أشهر تقريبا.

وأراد الباحثون، من خلال هذه الدراسة، تحديد موقع واستمرارية فيروس SARS-CoV-2 في الجسم. وللقيام بذلك، قاموا بتشريح جثث 44 شخصا ماتوا بسبب "كوفيد-19"، وأخذ عينات دماغ من 11 منهم.
Advertisement

وقال أخصائي الأمراض المعدية الدكتور دانيال تشيرتو، من المعاهد الوطنية الأميركية للصحة: "التفكير في هذا المجال كان أن SARS-CoV-2 كان في الغالب فيروسا تنفسيا".

وأخذ الباحثون أيضا عينات مكثفة من الجهاز العصبي - بما في ذلك الدماغ - في 11 من المرضى.

ومن بين المرضى الذين يبلغ متوسط أعمارهم 62.5، يمثل الرجال نسبة 70%. ويشير الفريق إلى أن 61.4% (27) من المرضى كانوا يعانون من ثلاثة أمراض مصاحبة أو أكثر (حالات أو أمراض متزامنة). وكان متوسط المدة بين ظهور أعراض "كوفيد-19" والوفاة 18.5 يوما.

وكشف تحليل أنسجة تشريح الجثث أن  SARS-CoV-2أصاب وأتلف الجهاز التنفسي وأنسجة الرئة بشكل أساسي، كما هو متوقع، لكنهم وجدوا أيضا الحمض النووي الريبوزي الفيروسي في 84 منطقة مختلفة من الجسم وسوائل الجسم، بما في ذلك الدماغ والغدة الكظرية والعين والجهاز الهضمي والقلب والعقد الليمفاوية. وفي حالة واحدة تمكنوا من عزل الفيروس بعد أطثر من سبعة أشهر من ظهور أعراض المريض لأول مرة.

وقال الباحثون: "لقد أظهرنا تكاثر الفيروس في عدة مواقع غير تنفسية خلال الأسبوعين الأولين بعد ظهور الأعراض".
كما ساعد العثور على آثار "كوفيد-19" في جميع أنحاء الجسم الفريق على استكشاف العلاقة بين أنسجة الجسم المصابة على نطاق واسع وكوفيد طويل الأمد. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2023-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2023-01-05
05:00 | 2023-01-05
02:00 | 2023-01-05
23:00 | 2023-01-04
16:00 | 2023-01-04
14:00 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website