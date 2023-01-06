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صحة

لماذا لا ينصح بتناول الأطعمة الدسمة مع الكحول؟

Lebanon 24
06-01-2023 | 08:00
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أعلنت الدكتورة تاتيانا كليمينكو، مديرة المركز الوطني لعلم المخدرات، بعدم تناول الكحول مع الأطعمة الدسمة ليلة رأس السنة الجديدة وأيام الأعياد.

وتشير الأخصائية في حديث للصحفيين، إلى أن الأطعمة الدسمة تؤخر امتصاص الكحول، لذلك يشعر الشخص بعدها بالتسمم الكحولي.
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وتقول: "يجب ألا تكون الأطعمة حتى الخفيفة دسمة. لأنها تمنع كما يعتقد الكثيرون امتصاص الكحول، ولكنها في الواقع تؤخر هذه العملية مدة 40-45 دقيقة. لذلك يشعر الشخص بالسكر بعد حوالي ساعة من تناول الكحول، وتسوء حالته بسرعة وبكثافة".

ووفقا لها، لا ينصح بخلط الأطعمة المحتوية على الدهون المشبعة مع كوكتيل كحولي. وتنسب إلى هذه الأطعمة اللحوم والزبدة والكافيار، لأنها قد تسبب مشكلات في عملية الهضم.

وتضيف: كما لا ينصح بتناول الكحول على معدة فارغة، ويفضل تناول الفحم المنشَّط قبل الجلوس إلى مائدة العيد.

وتقول: "يمكن قبل ساعتين من بدء الاحتفال تناول 4-5 حبات من الفحم المنشَّط، و1-2 حبة مسحوقة قبل بداية الاحتفال. لأن الفحم يمتص جزءاً من الكحول والزيت الكحولي".

ووفقا لها، يساعد هذا على ضمان عمل المعدة والأمعاء بصورة طبيعية في ظروف التسمم الكحولي.(إزفيستيا)


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