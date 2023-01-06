دراسة تكشف.. هل تساعد اليوغا في التحكم بضغط الدم؟

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استنتج بحث كندي تجريبي، أن ممارسة اليوغا لمدة ربع ساعة يوميا، يمكن أن تساعد في التحكم بضغط الدم.وأوصت الدراسة بإضافة اليوغا إلى نظام التمارين المنتظم، نظرا لأنها قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.وقسّم الباحثون المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين، أكملت كلتاهما برنامج تمارين هوائية، ثم أضافت مجموعة واحدة 15 دقيقة من اليوغا خمسة أيام في الأسبوع، ونفّذت المجموعة الأخرى 15 دقيقة من تمارين الإطالة 5 أيام في الأسبوع، واستمرت هذه التمارين لـ3 أشهر.وفي المحصلة، شهدت المجموعتان تحسنا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، بينما شهدت المجموعة التي مارست اليوغا تحسنا أكبر في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.ووفق الأبحاث، تشير النتائج إلى أن اليوغا يمكن أن تكون على الأرجح، تدخلا إضافيا فعالا للمساعدة في تحسين مستويات ضغط الدم.