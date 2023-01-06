6 أغذية لها مفعول السحر في ضبط سكر الدم... ما هي؟

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إذا كنت ممن يعانون داء السكري، أو من اضطرابات صحية أخرى مرتبطة بمستويات السكر في الدم، فإن خبراء الصحة ينصحون بعدة أغذية تساعد على تفادي الأسوأ.تحتوى هذه الثمرة على مكون كيميائي يسمى "السيلفورافان"، الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وتقليل حساسية الأنسولين.تعد مصدرا مهما من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.يساعد أكل المكسرات على ضبط مستوى السكر في الجسم، لا سيما عند اتباع نظام غذائي ذي مستوى منخفض من الكربوهيدرات.تناول هذه الفاكهة يسهل ضبط السكر في الدم، نظرا لما تحتوي عليه من ألياف وفيتامينات ومعادن ومكونات مضادة للأكسدة.