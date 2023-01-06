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صحة
6 أغذية لها مفعول السحر في ضبط سكر الدم... ما هي؟
Lebanon 24
06-01-2023
|
23:00
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إذا كنت ممن يعانون داء السكري، أو من اضطرابات صحية أخرى مرتبطة بمستويات السكر في الدم، فإن خبراء الصحة ينصحون بعدة أغذية تساعد على تفادي الأسوأ.
البروكولي:
تحتوى هذه الثمرة على مكون كيميائي يسمى "السيلفورافان"، الذي يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وتقليل حساسية الأنسولين.
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ثمار البحر:
تعد مصدرا مهما من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.
المكسرات:
يساعد أكل المكسرات على ضبط مستوى السكر في الجسم، لا سيما عند اتباع نظام غذائي ذي مستوى منخفض من الكربوهيدرات.
التوت:
تناول هذه الفاكهة يسهل ضبط السكر في الدم، نظرا لما تحتوي عليه من ألياف وفيتامينات ومعادن ومكونات مضادة للأكسدة.
الأفوكادو
كشفت دراسات صحية أن تناول الأفوكادو يساعد على الوقاية من متلازمة تصيب عملية التمثيل الغذائي لدى الإنسان، وهي اضطراب يكون مصحوبا بارتفاع ضغط الدم، وسكر الدم.
البيض
يحتوي على نسبة عالية من البروتين، وفيه عناصر أخرى مغذية بكثرة مثل الدهون الصحية والمعادن والمكونات المضادة للأكسدة، وهو يساعد على ضبط سكر الدم. (سكاي نيوز)
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