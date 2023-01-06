8 أطعمة تعزز المناعة وتقاوم الإنفلونزا في الشتاء.. تعرف عليها

يشهد فصل الشتاء انتشارا كبيرا للأمراض مثل الإنفلونزا وغيره، ويكون الجسم في أشد الحاجة إلى تعزيز مناعته بتناول الأطعمة الصحية التي تقوي قدرته على مواجهة التغيرات الموسمية.

الكيرسيتين

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ينصح الخبراء بحسب موقع Real Simple" بالكيرسيتين، وهو مركب نباتي موجود في مجموعة متنوعة من الأطعمة المألوفة التي ستساعد نظام المناعة على الازدهار ودرء البرد والإنفلونزا وكذلك تحسين الصحة العامة.





وتعتبر جميع المغذيات النباتية، بما فيها الكيرسيتين، من مضادات الأكسدة القوية، مما يعني أنها تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم ودرء الجذور الحرة الضارة، وهي عبارة عن ذرات غير مستقرة يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا للخلايا السليمة، مما يمكن أن يتسبب في الموت الخلوي أو المرض.





وتعتمد كمية الكيرسيتين التي يحتاجها الجسم كل يوم على مجموعة متنوعة من العوامل، ولكن تكون عادة ما بين 250 و1000 ملليغرام في اليوم سوف تساعد على جني كل الفوائد الصحية التي يقدمها الكرسيتين. فيما يلي بعض المصادر العالية من الكيرسيتين بشكل خاص:



1. بصل أحمر

يحتوي كل البصل على بعض الكيرسيتين، لكن البصل الأحمر يوفر نسبة عالية من المغذيات النباتية بحوالي 45 ملغ من الكيرسيتين في بصلة صغيرة واحدة.



2. تفاح

إن التفاح مليء بالألياف وفيتامين C المعزز للمناعة، بالإضافة إلى أن تفاحة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على مقدار 10 ملغ من الهدف اليومي من كمية الكيرسيتين الموصى بتناولها. لكن يجب مراعاة عدم تقشير التفاح لأن كرسيتين يتوافر في القشرة بكثافة. كما أظهرت الأبحاث أن الكيرسيتين له فوائد رائعة مضادة للبكتيريا والفيروسات ومضادات الميكروبات والتئام الجروح، مما يساعد في تعزيز النظام المناعي بشكل كبير. وتبين أنه يقي من مرض السكري من النوع 2 والتهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية. حتى أن هناك أدلة أخرى تظهر أنه يحمل خصائص حماية الأعصاب طوال الحياة، بدءًا من الحماية من الاضطرابات العصبية عند الأطفال إلى مرض الزهايمر عند البالغين.وتعتمد كمية الكيرسيتين التي يحتاجها الجسم كل يوم على مجموعة متنوعة من العوامل، ولكن تكون عادة ما بين 250 و1000 ملليغرام في اليوم سوف تساعد على جني كل الفوائد الصحية التي يقدمها الكرسيتين. فيما يلي بعض المصادر العالية من الكيرسيتين بشكل خاص:يحتوي كل البصل على بعض الكيرسيتين، لكن البصل الأحمر يوفر نسبة عالية من المغذيات النباتية بحوالي 45 ملغ من الكيرسيتين في بصلة صغيرة واحدة.إن التفاح مليء بالألياف وفيتامين C المعزز للمناعة، بالإضافة إلى أن تفاحة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على مقدار 10 ملغ من الهدف اليومي من كمية الكيرسيتين الموصى بتناولها. لكن يجب مراعاة عدم تقشير التفاح لأن كرسيتين يتوافر في القشرة بكثافة.