بعد سنّ الثلاثين.. تجنبوا هذه العادات الغذائية

خبراء التغذية ينصحون باتباع نظام غذائي معين في كل مرحلة عمرية وذلك للحفاظ على صحة الجسم ورشاقته، ومن أهم عادات الأكل التي يجب تجنّبها بعد سنّ الثلاثين هي أنماط الأكل السيئة والمضرّة بالصحة، إذ تكمن المشكلة في هذه السنّ وما بعدها، بأن الجسم والخلايا والتمثيل الغذائي تصبح كلها مختلفة عن السابق.

ويؤكد أخصائيو التغذية أن هذه المرحلة العمرية تكون مختلفة عن مرحلتَي الطفولة والمراهقة، بحيث يحرق الجسم خلالها كل الطاقة الإضافية التي يستهلكها، ولكن كشخص بالغ، ربما تصبح أقل نشاطاً بدنياً، لأنك مسؤول عن الكثير من الأمور وعليك التعامل مع العديد من ضغوطات الحياة، بسبب كل ذلك، يؤثر نظامك الغذائي في صحتك.

ونشر موقع Eat This, Not That بعض العادات الغذائية التي يجب تجنّبها بحلول منتصف العمر لمساعدتك على عيش حياة أطول وأكثر صحة.

في البداية، يُنصح باعتماد فكرة "مكافأة النفس"، فلا مشكلة في تناول فطيرة أو قطعة شوكولا من حين الى آخر، فذلك لن يصيبك بمرض السكري أو الضغط. لكن تناول كميات كبيرة وغير منتظمة من السكريات والأكلات الدسمة كل يوم، قد يسبب الكثير من الأمراض مع الوقت.

ومن المهم أيضاً تجنّب شرب المشروبات المحلاّة بالسكر، إذ تؤكد الدراسات أن هناك ارتباطاً قوياً بين المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى وزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض، لذلك من الضروري التوقف تدريجاً عن تناول تلك المشروبات واستبدالها بشرب الكثير من الماء.

ويُنصح أيضاً بتناول الأكل بوعي وبعد قياس السعرات الحرارية الموجودة فيه، وبالتالي فإن البحث عن الطعام للتكيف والراحة هو عادة شائعة تؤدي إلى الإفراط في الأكل، والحلّ هو أن تكون واعياً لكمية الطعام التي تتناولها خلال النهار والتدرّب على الأكل اليقظ بأن تتخلص من كل مصادر التشتيت وتناول الطعام ببطء.

كما يُنصح بعدم تخطي الوجبات لإنقاص الوزن أو تجربة أنظمة غذائية صعبة، فذلك يؤدي إلى نتائج عكسية وستكون خسارة الوزن في الغالب عبارة عن وزن ماء فقط. (لها)