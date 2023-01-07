لعشّاق القهوة مع الحليب... احذروا من هذه الأضرار

القهوة بالحليب هي من المشروبات اليومية التي يتناولها الكثير من الأشخاص، خاصة في الصباح، إلا أن الأطباء يحذّرون من الإكثار من تناول هذا المشروب نظراً للأضرار الصحية التي يُلحقها بالجسم.

واستند الأطباء في تحذيرهم إلى العديد من الدراسات التي تؤكد أن الحليب المضاف الى القهوة يقلّل من امتصاص الجسم لأحماض الكلوروجينيك المتوافرة في القهوة، وبالتالي فذلك يعيق فوائد المشروب بالنسبة الى الجسم، وخاصة مادة البوليفينول التي تجري في الدم لفترة طويلة عقب تناول كوب من القهوة السوداء بدون إضافة الحليب.

والبوليفينول مادة موجودة في القهوة، وعبارة عن مضادات قوية للأكسدة، وهي ضرورية للمساعدة في تقليل تلف الخلايا في الجسم، وهناك عوامل عدة أخرى تتحكم في مدى الضرر الواقع على الجسم عند إضافة الحليب إلى القهوة.

ولفت الأطباء إلى أن إضافة الحليب تؤدي إلى زيادة في الوزن، إذ إن كوباً من القهوة السوداء العادية يحتوي على 4.7 سعرات حرارية فقط، لكن عند إضافة الحليب ومكعب السكر تصل سعراتها الحرارية إلى 57 سعرة حرارية، وهو فارق كبير بين الكوبين، خاصة إذا كنت تشرب 3 أكواب أو أكثر في اليوم.

كما أن الحليب بشكل عام ثقيل على المعدة، وعند إضافته إلى القهوة يصبح صعب الهضم نتيجة اتحاد الكافيين الموجود في القهوة مع البروتين الموجود في الحليب، وهنا يصبح امتصاصه صعباً على الجسم، وخاصة عند مرضى القولون.

والحليب غني بمادة اللاكتوز التي تزيد من نمو البكتيريا في الفم، وعند إضافة السكر الى مشروب القهوة بالحليب، تتفاقم أزمة تسوّس الأسنان، ولكن الحل هنا بسيط ويكمن في تناول كوب من الماء بعد شرب القهوة بالحليب. (لها)