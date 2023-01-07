هل المقلاة الهوائية صحية؟

أصبحت موضة استخدام المقلاة الهوائية في الفترة الأخيرة رائجة وتعتمد كبديل صحي للأشخاص الذين يرغبون في طهي الأطعمة شبه الجاهزة بدون دهون وسعرات حرارية إضافية، ولكن هل هي صحية؟

موقع "فيت آند ويل" نشر تقريراً مفصلاً عن المقلاة الهوائية، وأكدت أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "The Science of Nutrition" ريانون لامبرت أن "من بين الأمور الرائعة في المقالي الهوائية هي أنها تستوعب كمية أقل بكثير من الزيت مقارنةً بالقلي العميق أو الفرن العادي". وأضافت: "هذا يعني أن المقالي الهوائية ستمنحك نفس المذاق اللذيذ والمقرمش، باستخدام الحد الأدنى من الزيت المضاف، وهذا لا يعني أن كل الزيوت سيئة. زيت الزيتون، على سبيل المثال، مصدر ممتاز للدهون الصحية غير المشبعة ومكوّن حيوي في النظام الغذائي".

وأوضحت لامبرت أن "مع ارتفاع تكاليف المعيشة، تعد المقالي الهوائية بديلاً رائعاً لأنها أكثر اقتصاداً وفعالية مقارنةً مع الفرن التقليدي".

أما عن سلبيات المقلاة الهوائية فتقول أخصائية التغذية: "رغم أن المقالي الهوائية رائعة ومفيدة، لكنها غالباً ما تكون أصغر حجماً من الأفران العادية، وبالتالي لا يمكن طهي أطباق عدة مرة واحدة. ونتيجة لذلك، قد لا تكون المقالي الهوائية الخيار الأكثر عملية للعائلات الكبيرة".

وتابعت موضحةً: "من المهم أيضاً أن نتذكر أنه ليست كل الأطعمة المقلية في الهواء صحية... رقائق البطاطا والدجاج مثلاً، لن تصبح صحية فقط لأنك وضعتها في مقلاة هوائية". (لها)