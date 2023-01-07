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صحة

"عدو صامت" بلا علامات تحذير.. هذا ما عليكم معرفته عن الدهون في الجسم

Lebanon 24
07-01-2023 | 07:59
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يشكّل تراكم الدهون في الجسم مشكلة كبيرة للكثير من الأشخاص الذين يسعون إلى تقليل نسبتها بهدف الحصول على مظهر رشيق. ورغم أن الدهون المرتبطة بزيادة الوزن تكون ظاهرية ويسهل تحديد انعكاساتها السلبية على الصحة، فإن هناك نوعاً من الدهون يعد بمثابة "العدو الصامت والمستتر" للإنسان، كونها تغزو جسده وتهدد حياته بشكل مباشر، مع احتمال عدم ظهور أي عوارض لها.
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وأوضح الرئيس السابق للجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، مجموعة من النقاط في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، لافتاً الى ان "مصطلح ارتفاع الدهون في الدم، يشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية داخل الدم".


وتابع: "تتراكم هذه الدهون داخل الأوعية الدموية، لدرجة أنها قد تسدها بشكل شبه كلّي، مما يمنع الدم من التدفق، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأزمات القلبية والسكتات الدماغية"، مشيراً الى أن "شرايين الجسم كافة، ومن بينها شرايين الرأس والدماغ والقدمين، يمكن أن تتأثر بارتفاع نسبة الدهون في الدم".


هذه المشكلة الصحية قد تكون ناتجة إما عن عامل وراثي أو مكتسب، من نظام غذائي غني بالدهون والزيوت المشبعة والمأكولات الدسمة. 


من كان لديه المرض وراثيا، يعتبر علاجه أصعب من غيره، وقد يتعرض لأزمات قلبية في وقت مبكر، وفق عراجي.


أما أخصائية التغذية لانا فايد، فتؤكد أن تراكم الدهون ينتج غالباً عن نمط حياة غير صحي، إن كان من حيث نوعية الطعام أو من حيث قلة الحركة.


وأوضح عراجي، وهو طبيب أخصائي في أمراض القلب، أن "المشكلة تكمن في أن الشخص الذي يعاني من ارتفاع في نسبة الدهون بالدم، قد لا تظهر عليه علامات أو أعراض تحذيرية ملفتة للنظر، خصوصاً في الفترة المبكرة".


واستطرد: "معظم الناس لا يدركون أنهم يعانون من هذه المشكلة الصحية، التي تتربص بجسدهم بصمت، ومن هنا تأتي ضرورة إجراء اختبارات دم دورية لفحص مستوى الدهون ومعالجة هذه المشكلة في حال وجودها، إن كان من خلال الدواء أو من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي".


كما أوضحت فايد أن "ارتفاع مستوى الدهون في الدم قد ينتج أيضا عن أمراض وراثية تتسبب بإنتاج كميات كبيرة من الكوليسترول من الكبد، أو انخفاض قدرة الجسم على التخلُّص من الكوليسترول الضار".


وقالت إن "علاج ارتفاع الدهون في الدم يختلف وفقا لمسبباته، وهو ما يحدده الطبيب المختص، الذي يرى إن كانت هناك حاجة للأدوية أو يمكن الاكتفاء بنظام غذائي صحي وبعض الرياضة"، لافتة الى ان "تقليل مستوى الدهون في الدم من خلال نظام غذائي صحي، يحتاج للابتعاد عن كل ما له علاقة باللحوم الدهنية والزيوت المهدرجة والسمنة والطعام المقلي والسكريات المضافة".


وأكدت انه "يجب ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الخضراوات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، ومنتجات الصويا والأسماك غير المعلبة، وحبوب الشوفان والأطعمة الغنية بالألياف".


وتابعت: "الجسم يحوِّل السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون ثلاثية، والتي يرتبط ارتفاع مستوياتها بزيادة الدهون في الدم، مما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بأمراض القلب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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