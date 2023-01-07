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صحة
كيف يؤثّر استخدام الغاز في مواقد الطبخ على حالات الربو؟
Lebanon 24
07-01-2023
|
14:00
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أظهرت دراسة أميركية جديدة رابطاً بين استخدام الغاز في مواقد الطبخ و12.7% من جميع حالات الربو لدى الأطفال في الولايات المتحدة، مقارنة بتأثير التدخين السلبي.
ونُشرت نتائج الدراسة على موقع "إنترناشيونال جورنال أوف إنفيرومنتال ريسيرش"، وأثارت دعوات لمزيد من استخدام الأميركيين لمواقد كهربائية.
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وقاد البحث مؤسسة "روكي ماونتن إنستيتيوت"، تحت إشراف الدكتور تالور غروينوالد، الذي قال إن "حوالي 650 ألف طفل في الولايات المتحدة يعانون من الربو، قد لا يكون ذلك حالهم إذا لم يتعرّضوا لمواقد الغاز".
وانتقدت جمعية الغاز الأميركية الدراسة باعتبارها "ممارسة حسابية لبيانات السكان قائمة على التأييد لا تضيف أي علم جديد". وقالت "إن مؤلفي الدراسة لم يجروا أي قياسات أو اختبارات على أساس استخدام الأجهزة في الحياة الواقعية أو معدلات الانبعاثات أو التعرض".
من ناحيته، رفض غروينوالد بيان الجمعية باعتباره "رد فعل معياري لا يشير إلى أي بحث قد يتحدى النتائج التي توصل إليها فريقه".
المصدر: 24.ae
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