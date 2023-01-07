ما هي أفضل وجبة خفيفة لفقدان الوزن؟

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لكن لا تعد الوجبات الخفيفة عالية المعالجة مثل رقائق البطاطس، من بين أفضل الخيارات لتحقيق أهداف إنقاص الوزن. عندما يحاول المرء إنقاص وزنه، ربما يبدو أن تناول الوجبات الخفيفة وكأنه منحدر زلق. إلا أنه يمكن لوجبة خفيفة متوازنة ومغذية أن تساعده على التحكم في الجوع بين الوجبات وربما تساعد أيضًا على تناول كميات أقل بشكل عام.لكن لا تعد الوجبات الخفيفة عالية المعالجة مثل رقائق البطاطس، من بين أفضل الخيارات لتحقيق أهداف إنقاص الوزن.



وفقا لما نشره موقع EatingWell، إذا كان الشخص يحب تناول وجبة خفيفة وتساعد بشكل فعال في إنقاص الوزن، فإنه سيحتاج أيضًا إلى التفكير في التوقيت عند التخطيط لاستراتيجية تناول الوجبات الخفيفة، لأن تناول وجبة خفيفة يمكن أن يلعب دورًا جوهريًا فيما يتناوله. على سبيل المثال، يكون الأشخاص، الذين يتناولون وجبات خفيفة في وقت مبكر من اليوم، أكثر عرضة لاختيار الفاكهة ومنتجات الألبان. وعلى النقيض، وفقًا لمسح الغذاء والصحة لعام 2022 الذي أجراه المجلس الدولي لمعلومات الأغذية، فإن الوجبات الخفيفة المسائية عادةً ما تتراوح ما بين الحلويات أو الأطعمة المالحة.



أفضل وجبة خفيفة

يعد الحمص الخيار رقم 1 بين الوجبات الخفيفة. ففي دراسة، أجريت عام 2020 نشرتها دورية Nutrition، أفاد الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة بعد الظهر من الحمص والبسكويت المملح بأن الشعور بالجوع أقل مما كانوا عليه، مقارنة بتناول قطعة من الجرانولا (كلاهما كانت سعراته الحرارية 240 سعرة حرارية). كان الحمص مثبطًا قويًا للشهية لدرجة أنه ساعد المتطوعين في الدراسة على تناول وجبات خفيفة أقل في وقت لاحق من المساء، مما قلل من تناولهم اليومي الإجمالي بمقدار 120 سعرة حرارية مقارنة بالوقت الذي تناولوا فيه ألواح الجرانولا. دور محوري للتوقيتوفقا لما نشره موقع EatingWell، إذا كان الشخص يحب تناول وجبة خفيفة وتساعد بشكل فعال في إنقاص الوزن، فإنه سيحتاج أيضًا إلى التفكير في التوقيت عند التخطيط لاستراتيجية تناول الوجبات الخفيفة، لأن تناول وجبة خفيفة يمكن أن يلعب دورًا جوهريًا فيما يتناوله. على سبيل المثال، يكون الأشخاص، الذين يتناولون وجبات خفيفة في وقت مبكر من اليوم، أكثر عرضة لاختيار الفاكهة ومنتجات الألبان. وعلى النقيض، وفقًا لمسح الغذاء والصحة لعام 2022 الذي أجراه المجلس الدولي لمعلومات الأغذية، فإن الوجبات الخفيفة المسائية عادةً ما تتراوح ما بين الحلويات أو الأطعمة المالحة.أفضل وجبة خفيفةيعد الحمص الخيار رقم 1 بين الوجبات الخفيفة. ففي دراسة، أجريت عام 2020 نشرتها دورية Nutrition، أفاد الأشخاص الذين تناولوا وجبة خفيفة بعد الظهر من الحمص والبسكويت المملح بأن الشعور بالجوع أقل مما كانوا عليه، مقارنة بتناول قطعة من الجرانولا (كلاهما كانت سعراته الحرارية 240 سعرة حرارية). كان الحمص مثبطًا قويًا للشهية لدرجة أنه ساعد المتطوعين في الدراسة على تناول وجبات خفيفة أقل في وقت لاحق من المساء، مما قلل من تناولهم اليومي الإجمالي بمقدار 120 سعرة حرارية مقارنة بالوقت الذي تناولوا فيه ألواح الجرانولا.