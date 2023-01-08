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صحة

ما كمية الفاكهة والخضراوات التي يحتاجها الجسم؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 02:00
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يقترح خبراء التغذية تناول 5 حصص من الفواكه والخضروات يومياً، وأن يتم ذلك بتناول حصة في الإفطار، وحصتين في الغداء، ثم 3 حصص في فترة المساء كوجبة خفيفة إضافة إلى العشاء.
وتتراوح كمية الحصة بين 100 و120 غراماً، وغالباً ما يشار لها بمقدار كوب من الفواكه أو الخضروات.
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ويُنصح بتناول أكثر من 18 نوعاً مختلفاً من الخضروات والفاكهة والبقول أسبوعياً. ويعتبر الثوم والبصل والطماطم من العناصر الأساسية اليومية.
ووفقاً لموقع "ليفينغ سترونغ"، يمكنك تناول حصة الفاكهة في الصباح مضافة إلى الفطائر أو اللبن (الزبادي) أو خليط الشوفان والحليب، أو كعصير مخلوط مع الحليب، أو بإضافة الخضروات إلى البيض أو الجبن أو الفول.
ويعتبر حساء الخضروات مثالياً للغداء والعشاء، أو يمكنك شوي الخضروات، أو طبخها مع صلصات المعكرونة.
ويُنصح باستخدام 3 أكواب من الخضروات الورقية لتحضير السلطة، والتي تعتبر مصدراً جيداً لحصتي الخضار في الوجبات الرئيسية. كما يمكن إضافة البروكلي للبطاطا المهروسة.
وكوجبة خفيفة يمكن إضافة الفاكهة إلى الحلوى أو اللبن، أو تناول شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز.
 
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