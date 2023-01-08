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صحة

هل من مخاطر للنوم الخفيف على صحة الإنسان؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 11:00
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أفاد خبراء بأن أولئك الذين يوقظهم أدنى صوت أثناء الليل، فقد لا تكون قلة النوم الجيد مصدر قلقهم الوحيد.

ووفقا للخبراء في مؤسسة Sleep Foundation، فإن النوم الخفيف، قد يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض.
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وأكد طبيب الغدد الصماء، الدكتور أنيس رحمان، أن النوم السيء مرتبط بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

مرض السكري من النوع الثاني

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى أن أبرز علامات مرض السكري من النوع الثاني هي:

- التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

- الشعور بالعطش طوال الوقت

- الشعور بالتعب الشديد

- فقدان الوزن دون محاولة

- الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

- استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء

- رؤية مشوشة
 
ضغط دم مرتفع

تحذر مؤسسة القلب البريطانية (BHF) من أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون حالة مهددة للحياة، لأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي حين أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يُظهر أي أعراض، إلا أنه في بعض الحالات قد تصاحبه علامات تشمل:

- رؤية مشوشة

- نزيف في الأنف

- ضيق في التنفس

- ألم في الصدر

- دوخة

- الصداع
 
أمراض القلب والأوعية الدموية

يمكن أن تشمل أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية ما يلي:

- ألم في الصدر

- ألم أو ضعف أو خدر في الساقين أو الذراعين

- ضيق التنفس

- ضربات قلب سريعة جدا أو بطيئة، أو خفقان القلب

- الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء

- إعياء

- تورم الأطراف (روسيا اليوم) 
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