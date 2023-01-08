ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول الكثير من السكر؟

إن السكر مصدر أساسي للطاقة التي تحتاجها خلايا الجسم، ويعمل الجهاز الهضمي على تحطيم الكربوهيدرات المعقدة مثل النشا، وتحويلها إلى سكر بسيط، وعن طريق عملية "الاستقلاب" (الأيض) تحولها الخلايا إلى طاقة.

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ويعمل وجود السكر في الجسم على إحداث تغييرات كبيرة وسلبية في وظائف أعضاء الجسم، بحسب موقع "sciencefocus" العلمي، وهي:

الدماغ: يدفع السكر الدماغ نحو إفراز الدوبامين وأشباه الأفيونيات، وهي مركبات كيميائية مسؤولة عن الشعور بالسعادة والمتعة. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا يحتوي على كميات كبيرة من السكر أنها تتصرف مثل مدمني المخدرات، علما بأن خصائص الفئران البيولوجية والجينية تشبه إلى حد كبير خصائص البشر.



الكبد: يستخدم الكبد الفركتوز (أحد مكونات السكر) من أجل تكوين الدهون عبر عملية "تكوين الدهون". إذا استهلك الإنسان كميات كبيرة من السكر، فستتراكم كريات الدهون، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد غير الكحولي. يدفع السكر الدماغ نحو إفراز الدوبامين وأشباه الأفيونيات، وهي مركبات كيميائية مسؤولة عن الشعور بالسعادة والمتعة. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا يحتوي على كميات كبيرة من السكر أنها تتصرف مثل مدمني المخدرات، علما بأن خصائص الفئران البيولوجية والجينية تشبه إلى حد كبير خصائص البشر.يستخدم الكبد الفركتوز (أحد مكونات السكر) من أجل تكوين الدهون عبر عملية "تكوين الدهون". إذا استهلك الإنسان كميات كبيرة من السكر، فستتراكم كريات الدهون، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد غير الكحولي.