هل يساعد الشعور بالبرد على إنقاص الوزن؟



وبحسب الخبيرة البريطانية أليكسا هيل، فإن 15 دقيقة فقط من البرد يمكن أن تحرق نفس كمية الدهون التي يتم حرقها خلال ساعة كاملة من التمارين المعتدلة.

Advertisement وتقول هيل، إن الارتعاش هو استجابة تلقائية وغريزية تحدث عندما يتعرض الجسم للبرد، وهذه الاهتزازات اللاإرادية تساعد الجسم في توليد الحرارة حتى لا يتجمد. يحفز الارتعاش هرموناً رئيسياً يسمى إيريسين يساعد الجسم على إنتاج نوع معين من الدهون يساعد على فقدان الوزن. يقول العلماء إن الشعور بالبرد يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بشكل جيد، لأن الارتعاش يحرق الكثير من السعرات الحرارية.وبحسب الخبيرة البريطانية أليكسا هيل، فإن 15 دقيقة فقط من البرد يمكن أن تحرق نفس كمية الدهون التي يتم حرقها خلال ساعة كاملة من التمارين المعتدلة.وتقول هيل، إن الارتعاش هو استجابة تلقائية وغريزية تحدث عندما يتعرض الجسم للبرد، وهذه الاهتزازات اللاإرادية تساعد الجسم في توليد الحرارة حتى لا يتجمد. يحفز الارتعاش هرموناً رئيسياً يسمى إيريسين يساعد الجسم على إنتاج نوع معين من الدهون يساعد على فقدان الوزن.

ويطلق على هرمون ايريسين، اسم هرمون التمرين لأن الجسم يطلقه استجابة للنشاط البدني، وهو يحول الدهون البيضاء إلى دهون بنية، والتي يحولها الجسم بعد ذلك بسهولة إلى طاقة يسهل حرقها.

لكن خبراء الصحة يقولون إن خفض السعرات الحرارية في الجسم، وزيادة الحركة، هي الطريقة الأكثر صحة لإنقاص الوزن، لأن الهرمون الناجم عن الارتعاش لا يترك نفس التأثيرات طويلة الأمد التي يتركها التمرين على الجسم، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.