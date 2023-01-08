هل تسرع مشروبات الطاقة تساقط الشعر؟



ووجد الباحثون أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30 في المائة لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة والقهوة والشاي بانتظام.

Advertisement ووجد الخبراء في جامعة تسينغهوا في بكين أن الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر. وكتب الباحثون في مجلة Nutrients إن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر واحد إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.

وقال الباحثون إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المائة للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط. وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروباً مُحلى أسبوعياً مقارنة بسبعة مشروبات أسبوعياً للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر. كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين يستهلكون مشروبات معينة بشكل منتظم قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.ووجد الباحثون أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعاً بنسبة 30 في المائة لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة والقهوة والشاي بانتظام.ووجد الخبراء في جامعة تسينغهوا في بكين أن الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر. وكتب الباحثون في مجلة Nutrients إن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر واحد إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.وقال الباحثون إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المائة للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط. وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروباً مُحلى أسبوعياً مقارنة بسبعة مشروبات أسبوعياً للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر.

ودرس الباحثون عادات أكثر من 1000 رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 عاماً خلال فترة أربعة أشهر. وخلال هذا الوقت كان عليهم الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية بالإضافة إلى تاريخ صحتهم العقلية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية، شارون وونغ، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن "خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيماً في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن، ويشمل ذلك البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر".

وأضافت وونغ "نظراً لأن الشعر ليس بنية أساسية للبقاء، فإن الجسم لا يعطي الأولوية لاستخدام العناصر الغذائية لنمو الشعر. ونقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر".