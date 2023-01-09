متحور "أوميكرون" الجديد... تعرفوا إلى أعراضه البارزة!

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عادت الإصابات بفيروس كورونا لترتفع في مختلف دول العالم، في ظلّ قلقٍ من متحور فرعي جديد من "أوميكرون" بسبب انتشاره السريع، فيما يقول عدد من خبراء الصحة إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن عن كونه أشد فتكاً، أو أن اللقاحات المتاحة حالياً غير قادرة على أن تتصدى له.وفي بريطانيا، كشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، أن معدل إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، خلال فترة ما بعد عيد الميلاد.وجرى رصد هذا المتحور الفرعي من "أوميكرون" واسمه "XBB.1.5" للمرة الأولى في الهند، وهو أسرع عدوى متنقلة من من الفيروس المعروف علميا بـ"سارز كوف 2" حتى الآن.وبحسب خبراء، فإن أعراض هذا المتحور شبيهة بما يظهر على الإنسان عندما يصاب بنزلات برد ومنها:- ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بنوع من الارتجاف- سعال متواصل- تغير في حاستي الشم والتذوق- الشعور بالتعب- حكة في الجسم- صداع- التهاب في الحلق.