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صحة
تطوير لقاح "ثوري" يدمّر سرطان الدماغ.. ما آلية عمله؟
Lebanon 24
09-01-2023
|
14:00
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نجح علماء أميركيون في مستشفى بريغهام ببوسطن، بتطوير لقاح يمكنه الوقاية من سرطان الدماغ وعلاجه.
ويقتل العلاج الأورام الموجودة في الدماغ، ويدرب جهاز المناعة على منع تكرارها، عبر إطلاق أداة لتحرير الجينات تسمى CRISP-CAS9 لبروتينات تدمر السرطان.
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وأجرى العلماء تجاربهم على فئران تعاني من نوع من سرطان الدماغ يسمى الورم الأرومي الدبقي، وفقما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وحول الدراسة وأهميتها، قال المؤلف الرئيسي خالد شاه: "باستخدام هندسة الجينات، نعيد توظيف الخلايا السرطانية لتطوير علاج يدمر الخلايا المصابة، ويحفز جهاز المناعة لتدمير الأورام في مراحلها الأولية، والوقاية من السرطان".
وأضاف شاه: "يثير هذا الاختراق الآمال في تعديل الحمض النووي في الدماغ بلقاح، دون الحاجة إلى إزالة أي نسيج".
ووفق التجربة الثورية التي نشرت تفاصيلها في مجلة Science Translational Medicine، فإن التقنية التي تمت تجربتها تستفيد من تقنية "كريسبر" والتي تعمل كمقص جزيئي، يقطع الحمض النووي في مواقع محددة، وإما يحذف أقساما أو يستبدلها بتسلسلات بديلة تفرز بروتينا يعلق بالهدف.
جدير بالذكر أنه يتم تشخيص حوالي 2500 حالة ورم أرومي دبقي في المملكة المتحدة كل عام، 7 بالمئة فقط منهم يبقون على قيد الحياة، علما بأن العلاج الوحيد لهذا المرض يتمثل بالجراحة والأدوية ذات الآثار الجانبية العديدة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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