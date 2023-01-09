ماذا يحدث للجسم عند تناول اللوز يومياً؟

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أظهرت تجربة سريرية أن تناول 57 غراماً من اللوز يومياً لمدة شهر مفيد للرياضيين، وأنه يساعد على خفض التعب والتوتر، ويقلل تلف العضلات، ويمنح قوة أفضل لعضلة الساق الخلفية.وأجريت الدراسة في جامعة نورث كارولينا، وشارك فيها 38 رجلاً و26 امرأة، أعمارهم تزيد عن 30 عاماً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى اتبعت حمية اللوز، والثانية تناولت مكملات غذائية.وخضع المشاركون لاختبارات في بداية التجربة، وبعد مرور شهر من اتباع التوصيات الخاصة بتناول اللوز والمكملات.وتضمّنت الاختبارات تمارين مكثفة لمدة 90 دقيقة لقياس أداء العضلات، وفحص للبلازما والأحماض الدهنية في الدم.وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، أظهرت النتائج أن تناول اللوز يومياً خفف من تلف العضلات، وأن قدرة الذين تناولوا اللوز كانت أفضل في التعافي من الإجهاد التأكسدي الذي يصيب العضلات بعد تدريب مكثّف.وقالت النتائج إن اللوز يحتوي على عناصر غذائية تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وتحسن الأيض.