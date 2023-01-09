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صحة

حالات قاتلة يمكن أن تسببها الإنفلونزا.. لا تستخفّوا بهذه الأعراض

Lebanon 24
09-01-2023 | 23:00
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تشهد حالات الإنفلونزا ارتفاعاً في عدد حالات دخول المستشفى وشدة المرض. وفي معظم الحالات، يتعافى المصابون بالإنفلونزا في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن بالنسبة لبعض المرضى غير المحظوظين، يمكن أن يتطور الفيروس إلى واحد من عدة حالات مميتة.
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- المشكلات العصبية: في حالات نادرة ولكنها شديدة، يمكن أن يتسبب فيروس الإنفلونزا في حدوث التهاب في الدماغ، يُعرف باسم التهاب الدماغ، وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية. ووفقاً للطبيبة سارة غارفيس، يمكن أن تجعلك هذه الحالة تشعر "بتوعك شديد. ويشعر الأشخاص الذين يعانون منها في كثير من الأحيان بالارتباك وفقدان الوعي".


- الإنتان: هو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى. وقد يكون من الصعب اكتشاف الحالة. وقالت الدكتورة سارة إن البالغين الذين يصابون بهذه الحالة من المحتمل أن يكون لديهم "انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم، ويشعرون بالارتباك، ويعانون من تلعثم في الكلام، وضيق في التنفس، وقد يفقدون الوعي".
 
- نوبات الربو: بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الربو، فإن الإصابة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة الربو.
 
- الالتهاب الرئوي: تعد الإنفلونزا سبباً شائعاً للالتهاب الرئوي، وهي عدوى تصيب الرئتين. وأوضحت الدكتورة غارفيس أن "الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتج عن الإنفلونزا نفسها، أو يمكن أن تصاب به كعدوى بكتيرية ثانوية بعد أن تضعف الإنفلونزا مناعتك". وأضافت: "بعض الأعراض الشائعة هي ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وسعال مصحوب بالدم والشعور بالتعب الشديد".
 
- اعتلال عضلة القلب والتهاب عضلة القلب: وفقا لجمعية القلب البريطانية الخيرية، فإن الأعراض الرئيسية لهذه الحالات هي ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، خاصة مع المجهود البدني. والإرهاق والتورم في الكاحلين والقدمين والساقين والبطن والأوردة في الرقبة هي أيضا أعراض شائعة لأمراض القلب.
 
- بكتيريا المكورات العنقودية أ: وجدت دراسة أجريت على الفئران أن فيروس الإنفلونزا يضعف جهاز المناعة ما يعني أن أولئك الذين يصابون ببكتيريا المكورات العنقودية أ أثناء الإصابة بفيروس الإنفلونزا هم الأكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا العنقودية القاتلة. وهناك أربع علامات رئيسية على كتيريا المكورات العنقودية أ يجب الانتباه إليها، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): الحمى، الآلام العضلية الشديدة، الألم العضلي الموضعي والاحمرار في موقع الجرح.

المصدر: روسيا اليوم
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