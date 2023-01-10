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صحة

حساء العظام يغزو "تيك توك"... ما هي فوائده؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 16:00
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ينتشر حساء العظام الذي يُصنع من عظام الحيوانات والماء والخل على منصة "تيك توك"، ويؤكد مستخدمو التطبيق الشهير أن لهذا الطعام خصائص معززة للمناعة ومقاومة للشيخوخة ومضادة للالتهابات، ولكن هل هذه الادعاءات صحيحة؟
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أوضحت ريانون لامبرت، مؤلفة كتاب "علم التغذية" The Science of Nutrition، أن مرقة العظام تحتوي على عناصر مغذية قد تفيد الجسم، وقالت: "بينما يحتوي المرق على عناصر غذائية، والتي تختلف بحسب عظام الحيوانات المستخدمة، فإن الأمر يتعلق بما تأكله في نظامك الغذائي كل يوم ككل، وليس فقط مرق العظام. لذا لا يجب اعتباره حلاً سحرياً أو الاعتماد عليه بشكل كامل".


وتابعت: "لا يوجد دليل على أن تناول حساء العظام لوحده يعني أنك ستحصل على ما يكفي من البروتين أو العناصر الغذائية الأخرى".


بدورها، قالت خبيرة التغذية الدكتورة جوستين بتلر، إنه "لا يوجد دليل على أن مرقة العظام يمكن أن يخفف آلام المفاصل، ويجعل الجلد مشدوداً، ويحسن الهضم، ويقوي عظامك"، معتبرة ان الادعاء بأن شرب مرق العظام سيفيد عظامك ومفاصلك بشكل مباشر لا أساس له من الصحة.
 
المصدر: 24.ae
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