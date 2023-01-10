Advertisement

صحة

عدّ السعرات الحرارية لا يساعد في إنقاص الوزن... هذا ما كشفه أحد أبرز خبراء التغذية

Lebanon 24
10-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1027558-638089808123639619.jpeg
Doc-P-1027558-638089808123639619.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد أحد أبرز خبراء التغذية في المملكة المتحدة، البروفيسور تيم سبيكتور، أن عدّ السعرات الحرارية "خاطىء" ولا يساعد في إنقاص الوزن.


ولفت لصحيفة "دايلي ميل" إلى أن بعض الأشخاص يفقدون الوزن في وقت قصير عند اتباعهم لحميات تعتمد على عد السعرات الحرارية، إلا أنهم يعودون إلى وزنهم الأصلي بعد فترة من الوقت عند التوقف عن العدّ.
Advertisement


واوضح أن النهج الذي يدعو له خبراء التغذية والهيئات الصحية بعد السعرات الحرارية على اعتبار أنها من أهم الطرق لخسارة الوزن الزائد، ليست إلا "تمويه" يجعل الأشخاص يركزون على حساب تلك السعرات، بدلا من الحفاظ على جودة ما يأكلونه.


ونصح سبيكتور الراغبين في فقدان الوزن الزائد، بالتركيز على ملء أطباقهم بالأطعمة الكاملة وعالية الجودة، مثل الفاكهة والخضراوات والمكسرات النيئة، وتجنب الوجبات السريعة، ومحاولة تناول وجباتهم خلال نافذة مدتها 10 ساعات في اليوم.


كما أشار البروفيسور إلى أنه لا يوجد أي دراسات طويلة الأمد، تظهر أن حساب السعرات الحرارية هي وسيلة فعالة لخسارة الوزن أو الحفاظ على ما تم فقدانه.


وقال: "نعم، حساب السعرات الحرارية بشكل صارم لبضع أسابيع قد يفقدك القليل من وزنك الزائد، لكن الآليات التطورية في جسمك ستجعلك أكثر جوعا بعد كل أسبوع، هذا لأنك تحرم جسمك من الطاقة التي يحتاجها".


وأضاف: "سيدخل جسمك لاحقا في وضعية الإغلاق، ما سيبطئ عملية التمثيل الغذائي، ومن المؤكد أن أكثر من 95% من الأشخاص الذين يعدون السعرات سيعودون إلى أسلوبهم السابق في تناول الطعام، وبالتالي سترجع الكيلوغرامات إلى أجسادهم مجددا".


واشار الى أنه "يستحيل علميا حساب السعرات الحرارية بشكل دقيق، فقد تكون السعرات المدونة على عبوات الطعام أكثر أو اقل بنسبة 30%، لذلك لا بد من التركيز على جودة الطعام، من خلال الابتعاد عن المنتجات الصناعية والاتجاه نحو الأطعمة الكاملة المصنوعة من مكونات طبيعية".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2023-01-11
08:00 | 2023-01-11
05:00 | 2023-01-11
02:00 | 2023-01-11
16:00 | 2023-01-10
14:29 | 2023-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website