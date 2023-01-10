عدّ السعرات الحرارية لا يساعد في إنقاص الوزن... هذا ما كشفه أحد أبرز خبراء التغذية

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أكد أحد أبرز خبراء التغذية في المملكة المتحدة، البروفيسور تيم سبيكتور، أن عدّ السعرات الحرارية "خاطىء" ولا يساعد في إنقاص الوزن.ولفت لصحيفة "دايلي ميل" إلى أن بعض الأشخاص يفقدون الوزن في وقت قصير عند اتباعهم لحميات تعتمد على عد السعرات الحرارية، إلا أنهم يعودون إلى وزنهم الأصلي بعد فترة من الوقت عند التوقف عن العدّ.واوضح أن النهج الذي يدعو له خبراء التغذية والهيئات الصحية بعد السعرات الحرارية على اعتبار أنها من أهم الطرق لخسارة الوزن الزائد، ليست إلا "تمويه" يجعل الأشخاص يركزون على حساب تلك السعرات، بدلا من الحفاظ على جودة ما يأكلونه.ونصح سبيكتور الراغبين في فقدان الوزن الزائد، بالتركيز على ملء أطباقهم بالأطعمة الكاملة وعالية الجودة، مثل الفاكهة والخضراوات والمكسرات النيئة، وتجنب الوجبات السريعة، ومحاولة تناول وجباتهم خلال نافذة مدتها 10 ساعات في اليوم.كما أشار البروفيسور إلى أنه لا يوجد أي دراسات طويلة الأمد، تظهر أن حساب السعرات الحرارية هي وسيلة فعالة لخسارة الوزن أو الحفاظ على ما تم فقدانه.وقال: "نعم، حساب السعرات الحرارية بشكل صارم لبضع أسابيع قد يفقدك القليل من وزنك الزائد، لكن الآليات التطورية في جسمك ستجعلك أكثر جوعا بعد كل أسبوع، هذا لأنك تحرم جسمك من الطاقة التي يحتاجها".وأضاف: "سيدخل جسمك لاحقا في وضعية الإغلاق، ما سيبطئ عملية التمثيل الغذائي، ومن المؤكد أن أكثر من 95% من الأشخاص الذين يعدون السعرات سيعودون إلى أسلوبهم السابق في تناول الطعام، وبالتالي سترجع الكيلوغرامات إلى أجسادهم مجددا".واشار الى أنه "يستحيل علميا حساب السعرات الحرارية بشكل دقيق، فقد تكون السعرات المدونة على عبوات الطعام أكثر أو اقل بنسبة 30%، لذلك لا بد من التركيز على جودة الطعام، من خلال الابتعاد عن المنتجات الصناعية والاتجاه نحو الأطعمة الكاملة المصنوعة من مكونات طبيعية".