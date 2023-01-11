14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما علاقة صور الطعام بضبط الشهية؟ اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
11-01-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت دراسة يابانية جديدة إن محفّزات الطعام البصرية تؤثر على سلوك الأكل، حتى عندما لا نكون على دراية بها.
وأجريت الدراسة في جامعة أوساكا، ونُشرت في مجلة "بلوس وان" الطبية، وسعت إلى تقديم تفسير لسبب عودة من يفقدون الوزن إلى السمنة مجدداً خلال 5 سنوات.
Advertisement
ووجد فريق البحث أن منطقة الفص الجبهي في الدماغ التي تتحكم في سلوك الأكل تنشط استجابة لصور الطعام، حتى لو كانت هذه الصور معروضة أمام العين بغير وعي.
واقترحت الدراسة أن العمليات العصبية، سواء كانت واعية أو لا واعية، تلعب دوراً هاماً في التحكم في سلوك تناول الطعام.
وقال البروفيسور تاكاهيرو يوشيكاوا: "إذا تمكنا من معرفة المزيد في أبحاث مستقبلية حول كيفية التحكم في سلوك الأكل من خلال العمليات العصبية اللاواعية، يمكننا الجمع بين هذا الفهم ومعرفتنا الحالية بالعمليات العصبية الواعية لتطوير طرق أكثر فعالية لتنظيم سلوك الأكل".
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة"
12:38 | 2023-01-10
10/01/2023 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
Lebanon 24
خلال أيام.. إليكم ما سيجري بشأن "صيرفة"
14:19 | 2023-01-10
10/01/2023 02:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
Lebanon 24
السفيرة الأميركية تحمل طفلة فنان لبناني... وهذه الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها (فيديو)
12:08 | 2023-01-10
10/01/2023 12:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟
Lebanon 24
جثة في بيروت تثير بلبلة.. أين عُثر عليها؟
11:08 | 2023-01-10
10/01/2023 11:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
Lebanon 24
حادثةٌ بين لبنان واليُونان.. هذا ما شهدته إحدى الطائرات صباحاً
16:03 | 2023-01-10
10/01/2023 04:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-01-11
ما هي فوائد السفر بعيداً عن المنزل على الصحة العامة؟
02:00 | 2023-01-11
مع انتشار متحور جديد لكورونا.. الصحة العالمية للمسافرين: ضعوا الكمامة
23:00 | 2023-01-10
عدّ السعرات الحرارية لا يساعد في إنقاص الوزن... هذا ما كشفه أحد أبرز خبراء التغذية
16:00 | 2023-01-10
حساء العظام يغزو "تيك توك"... ما هي فوائده؟
14:29 | 2023-01-10
معجزة طبية.. نزع قنبلة قابلة للانفجار من جسد جندي!
14:00 | 2023-01-10
إليكم أفضل وجبة خفيفة لفقدان الوزن والموعد الأنسب لتناولها
فيديو
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
11/01/2023 17:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
11/01/2023 17:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
11/01/2023 17:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact